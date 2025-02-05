周五「冷空氣再加碼」 賈新興：估寒流探4度極端低溫、台北恐9.5度

周五將有強烈大陸冷氣團或入冬第三波寒流南下，「冷空氣再加碼」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估周五深夜至周六清晨受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現4至6度低溫。台北氣象站預估有出現9.5至10.5度低溫。

降雨趨勢，賈新興說，明天，花東山區有零星短暫雨。周五早上，大台北北側、基隆及宜花東有局部短暫雨，傍晚起至周日有受寒流影響的機率。其中，周六桃園以北及宜花有零星短暫雨。周日，北海岸、基隆及東北角有零星短暫雨。下周一至下周二，午後花東山區轉多雲。

賈新興表示，下周三至下周四水氣偏多，其中，下周三苗栗至嘉義間有零星短暫雨，午後各地山區及基隆有零星短暫雨。下周四，嘉義以北有局部短暫雨， 宜花東亦有零星短暫雨，傍晚起有受大陸冷氣團影響的機率。下周四五，台中至台南間及宜蘭有局部短暫雨。下周六晚上至16日中午前，受鋒面通過影響，高雄以北及宜花有局部短暫雨，屏東及台東亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。