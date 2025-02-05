北東轉雨早晚冷颼颼 周五恐再迎寒流等級冷空氣大降溫
今天清晨各地依舊寒冷，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各平地最低溫約落於6至11度，今、明兩天本波寒流會逐漸減弱，並隨北方冷高壓東移出海，台灣轉偏東風環境，各地氣溫將緩步回升。
不過，林孝儒表示，由於環境水氣將有所增多，除了北部及東部會轉陰有短暫陣雨的天氣外，中南部也將時而轉多雲或陰的天氣，山區也有短暫陣雨可能。
林孝儒表示，因此整體氣溫回升的幅度有限，預測北部及東部高溫約16至18度，低溫約12至14度；中南部高溫約19至23度，低溫約13至16度。早晚仍有寒意，加上降雨影響，外出攜帶雨具並注意保暖。
周五起將又伴隨新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強影響，且氣溫將再度下滑轉冷，林孝儒表示，預測此波強冷空氣將一路影響至周末，預測北部低溫可能探至10至12度，將有機會達強烈大陸冷氣團或到寒流等級。
林孝儒表示，而迎風水氣較多，預測北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，中南部相對雲量較少，為多雲或晴的天氣，但須留意輻射冷卻效應帶來的低溫現象。
林孝儒提醒，雖然冷空氣短暫減弱，但氣溫回升有限，周五入夜起各地再度轉冷，提前做好保暖準備，留意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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