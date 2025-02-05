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日本旅遊急病恐天價醫療費 林氏璧建議抵達後可考慮1保險

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為外國觀光客湧入日本東京淺草寺。美聯社
圖為外國觀光客湧入日本東京淺草寺。美聯社

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間不幸死於流感併發肺炎，享年48歲。國人在日本旅遊，萬一急病住院，醫療費用恐怕動輒百萬元。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，以日本跑個急診可能就近10萬，住院就近100萬元日幣來說，台灣的旅行平安險的理賠可能不足夠。

林氏璧說明「東京海上日動日本旅遊保險」，他表示，為了解決外國人可能的醫療需求，疫情後日本觀光廳和東京海上日動推出日本旅遊保險，醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費100%理賠，理賠上限1000萬元日幣。之前70歲以上的年長者不能投保，現在任何年齡都可以加入了。

「東京海上日動日本旅遊保險」是針對訪日31天以內的外國人，他提醒，賠付僅針對生病或受傷，沒有其他旅平險相關的項目。且在台灣不行投保，只能在日本下機後的5天內上網投保，「超出5天就不行了」。起保日為投保日隔天。投保都是全中文，刷卡，非常簡單。也會有全中文的保險條文，且提供中文的服務專線。

林氏璧說，7天保費是2960元日幣，31天是9420元日幣，「我認為不算貴。因為真的不幸需要用到時，你會很慶幸自己有投保的。因為沒有保險的外國人醫療費用是天價呀」。

而「東京海上日動日本旅遊保險」和台灣的保險最大不同點，林氏璧表示，它會直接幫你支付醫療費用，不像台灣是要自己先付回國後申請理賠。去醫院前聯絡保險公司，保險公司就會直接向醫院支付治療費等。

林氏璧表示，日本醫療系統有明確的轉診制度，也不是每間醫院診所都願意接外國人，建議要去之前先詢問，最簡單應該就是請旅館櫃檯人員幫忙。如果有保東京海上日動，也可以諮詢，「因為他們有每個地區配合且願意接外國人的醫療單位名單，且有可能安排翻譯陪同你就醫」。

保險 日本 林氏璧

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