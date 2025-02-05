苗栗西湖6.7度 寒流非常寒冷台南高雄也淪陷 16縣市低溫特報

寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是苗栗縣西湖鄉畜試北區分所測站6.7度，其次是連江縣馬祖測站6.8度、苗栗縣龍溪測站6.9度。

中央氣象署持續發布低溫特報，今天上午新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：新北市。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署說，今天寒流逐漸減弱，各地清晨天氣非常寒冷；上午各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，下午起水氣稍增加，北部、東北部地區及澎湖轉為有局部短暫雨，東部、東南部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲；晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率。

明天各地早晚天氣仍較冷；水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。