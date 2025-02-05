苗栗三灣7.2度 吳德榮：明天回暖、周五起恐第3波寒流凍到下周一晨

入冬第二波寒流影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，此波寒流平地的最低氣溫，為昨晚在新北市石碇區的5.9度。今晨本島平地最低溫依序為苗栗縣三灣鄉7.2度、新北市石碇區和基隆市七堵區的7.5度、嘉義縣梅山鄉7.9度。各地區平地的最低氣溫約在8至10度。

今天各地中層雲量略增，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮說，平地乾冷，今早晚及明晨、部分平地仍有10度以下的最低氣溫，應注意保暖。3000公尺以上高山、偶有零星小雪的機率。今天北部8至19度、中部8至20度、南部10至21度、東部9至20度。

吳德榮說，明天至周五上午寒流減弱，氣溫漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

不過，吳德榮表示，周五中午起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫遽降，愈晚愈冷。周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，挑戰入冬以來第3波寒流的機率高。周五中午起至周六北部及東半部有局部短暫雨；下周日至下周一晨水氣減少，西晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下周一白天至下周三冷空氣減弱，氣溫逐日漸升。各地晴朗穩定。下周四下一波冷空氣南下，轉雨降溫、天氣轉變。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。