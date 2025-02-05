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寒流減弱下午水氣增慎防大雨 周五晚起強冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天外建議攜帶雨具備用。本報資料照片
下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天外建議攜帶雨具備用。本報資料照片

寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫是連江縣馬祖測站6.8度，其次是苗栗縣大河測站7.2度、金門縣金門測站7.4度。氣象署發布低溫特報，今天清晨至上午新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天寒流逐漸減弱，白天北部及宜花地區16至18度，中南部及台東地區約20至22度；澎湖13至17度、金門9至17度、馬祖9至13度。

天氣方面，今天上半天環境偏乾，各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，僅花東地區及中南部山區有零星短暫雨，下半天水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；晚間基隆北海岸及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天外建議攜帶雨具備用。

明天至周五白天各地早晚天氣仍較冷，水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周五晚上至周六強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，下周一白天強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二早晚天氣仍涼；環境偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三鋒面掠過北部海面及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周四、下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於高山降雪機率，今天下午至明天西半部3000公尺以上高山有零星降雪機率。

氣溫 馬祖

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