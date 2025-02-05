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多元募照服員 北市聯醫捲土重來

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

衛福部2022年推動住院整合照護服務試辦計畫，北市試辦病床占急性病床涵蓋率卻僅4.4%，六都倒數第二，連聯醫都未參與，病房助理人數也銳減，引發病患、家屬不滿。聯醫表示，前年因照服員招募不易而放棄，今年已撰寫計畫再提申請。

北市現有9家醫院參加試辦計畫，衛福部核定6家醫學中心包含台大醫院71床、萬芳醫院178床、台北榮總50床、三軍總醫院50床、馬偕醫院50床、新光醫院42床，2家區域醫院為北醫41床、和信治癌中心醫院50床，1家地區醫院關渡醫院45床，北市總計577床。

市議員張斯綱說，病患家屬陳情指北市聯醫各院區未參與該計畫，導致病患住院期間仍須自行聘請看護，增加家庭經濟負擔，與政策初衷不符；此計畫目標是提升住院期間的照護品質，若醫院申請不積極，將影響市民對公立醫療機構的信賴，也不利於資源公平分配。

張斯綱表示，近年聯醫病房助理離職率偏高，從2020年的449人減少到去年只剩291人，將影響護理人員的工作負擔，也可能影響病患住院期間的基本照護需求；他要求衛生局與聯醫檢討人力配置，設法補足病房助理員職缺，積極申請計畫補助。

北市聯醫回應，已完成住院整合照護服務計畫，今年會提出申請，同時推動住院病人友善照顧模式，提供1對1及1對多的共聘制度，盼能減輕家屬照顧負荷。

聯醫表示，2023年起透過多元管道招募照服員，並加入北市教育局「台北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」，與各大專院校長照科系產學合作，辦理聯醫照服員自訓自用班等。

北市衛生局科長陳怡龍表示，北市醫院急性一般病床開放1萬2975床，床數涵蓋率4.4%確實低、參與不多，萬芳醫院急性一般病床500床有178床參與，全市最多，台大醫院僅神經內外科參加，共71床。

陳怡龍說，近年愈來愈多家庭無法由家屬自行照料病患，北市核定床數涵蓋率低，未必代表服務品質不好，民眾可能有其他照顧方案，例如有人會聘外籍看護工，能直接安排到院照顧。

台大醫院 衛生局

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