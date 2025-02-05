22周胎兒長罕見肺腫瘤 北榮排水救命

28歲黃女士在懷孕22周時，產檢發現胎兒肺部腫瘤，進一步安排高層次超音波檢查，確定胎兒右側肺部發育異常，為先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）。在決定繼續懷孕後，台北榮總婦女醫學部團隊藉由胎兒腹水抽吸、羊水引流，並配合住院安胎，最後順利生下黃小寶，體重達3076公克。

台北榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任葉長青表示，先天性肺部呼吸道畸形是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，以15至20萬的新生兒估算，發生率約為1/4500至1/11000。CPAM屬於罕見的發育異常疾病，致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病。

葉長青指出，胎兒肺部在胚胎期3周左右開始支氣管發育，34周之後整個肺部趨近成熟。過去傳統超音波不易偵測出胎兒患有CPAM，且新生兒出生時多半沒有明顯症狀，常在合併感染時才意外被發現。

葉長青說，CPAM的嚴重程度會隨著病灶大小、位置及衍生症狀而異，約有50%的腫瘤可能自發性縮小或消失，若腫瘤持續長大，可能造成胎兒水腫，一出生就要接受手術治療。

另外，婦女懷孕後期因CPAM腫瘤壓迫，會出現胎兒水腫與腹水，以及羊水過多，導致母親子宮收縮與早產現象。以黃女士為例，懷孕22周發現胎兒肺部腫瘤，醫療團隊立即啟動照護計畫，包括結合內科、小兒科、心臟外科、護理部等，持續追蹤腫瘤大小。

黃女士和胎兒的病況經治療後逐漸改善，不過，30周後經影像評估，CPAM占據肺部體積超過70%，對心肺壓迫仍持續。台北榮總國際醫療中心部主任劉君恕表示，原本計畫胎兒35周足月時進行剖腹產，團隊都已經準備好葉克膜待命，但凱米颱風來攪局，延後一周生產。

新生兒科醫師在黃小寶出生第一時間接手，放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後即由兒童外科醫師進行手術將CPAM切除。台北榮總兒童醫學部醫師曹珮真表示，黃小寶剩餘的正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院返回家中，目前呼吸狀況穩定，進食和發展與一般同齡新生兒無異。