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健康你我他／起床走虎山步道 睡前追劇超慢跑

聯合報／ 文／劉雲英（北市信義）
重拾到住家附近虎山健走習慣。圖／劉雲英提供
重拾到住家附近虎山健走習慣。圖／劉雲英提供

前年脊椎動刀，手術成功，但小腿仍三不五時感到輕微刺痛， 或許是頑強骨刺不肯全面棄甲投戈，某日在網路習得術後復健運動，據說可加強下肢肌力及訓練核心肌群，增進活動功能，居然奏效，疼痛減緩了，便重拾到住家附近虎山健走習慣，初始無法像往昔般健步如飛，然而慢條斯理走走停停，更能看清沿途好風景。

春寒料峭，有時想偷懶躲回被窩裡，卻被上幼兒園的小孫女抗議：「為什麼奶奶可以睡覺，我要去上學？」只得穿戴整齊與她一起出門，巷口再分道揚鑣，「妳乖乖上學充實知識，奶奶走親山步道活動筋骨。」每天這樣揮手道別成例行公事，老小相約，她健康長大，我健康老去，不可食言。

當小腿刺痛不再動不動就刷存在感，便忘了醫囑「不可久坐久站」，整天追劇追到眼花腰桿挺不直，妹妹傳來很流行的超慢跑影片，這是一種低強度運動，對加強心肺、改善三高有不錯效果。追劇不一定非得正襟危坐，站著邊做超慢跑，亦可避免腰痠背痛，我先從5分鐘開始做，循序漸進到半小時，雖然肚皮上那層肥油仍甩不掉，但感覺精神抖擻多了。

為了給小孫女承諾，我對自己嚴格執行，一日之計在於晨，親山步道走一回，睡前追劇兩小時，伴隨超慢跑，助身體維持最佳狀態，如此持之以恆，不信青春喚不回、免疫力不提升。

奶奶 追劇 運動

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