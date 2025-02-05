住院整合照護缺人 試辦陷困境

衛福部2022年起試辦住院整合照護服務，盼減輕民眾照護負擔，六都補助試辦病床數涵蓋率卻不到1成，台南市僅8.6%、474床已是六都冠軍，卻嚴重影響病患及家屬權益，試辦計畫陷入困境。

北市聯醫表示今年將重提申請，台南成大醫院和高雄義大、高雄榮總今年也將加入，但新北、桃園和台中醫院多表示，增加補助床位有困難。

依住院整合照護服務計畫，病患或家屬每日最高僅需負擔1050元，相較目前全日看護費用2千至3千元行情，最高可省近6成，減少照護者身心壓力，也大幅降低經濟負擔。

台中曾姓病患家屬說，9旬父親感冒併發肺炎住院，因抵抗力弱，原希望自費住單人房較保險，因床位已滿，只能住2天健保床並共用看護，這項政策良好，但不適用單人房。

林姓退休族卻表示，她丈夫腦中風住院，院方告知有健保給付的整合看護，但她自己可以照顧，隔壁床的病人有外籍看護，也用不到。

新北衛生局表示，試辦計畫在推動過程中，面臨照護人力短缺，整合照護工作繁重等問題，法規要求及薪資待遇也影響人才留任；其次，病患與家屬對共同照護認知有限，加上疾病嚴重度不同，可能因家屬期待產生爭議，許多醫院因此未加入。

新北聯醫三重院區表示，目前照顧輔佐人力招聘困難，經評估無法由該院提供照護人力，目前改採外包，由合約廠商提供照顧服務員；若需要1對1照顧，以一對多照顧模式也難成案執行。

健保署中區業務組表示，住院整合照護涵蓋率低，主要是各醫院看護人力有限，且限定在同樓層、同區域的健保床共同看護，另取決於病患家屬的申請意願，加上涵蓋率分母為醫院病床所有天數，因此涵蓋率不高，但使用率逾3成，滿意度也高。

北市萬芳醫院護理部督導蘇慧娟表示，醫院出現2個狀況，一是家中年輕人要上班，須請1對1看護，但費用對家庭經濟是很大負擔；二是老老相顧但無力照護，護理師反而要照顧2位長者。醫院先調查長者居多的內科病房，詢問病人家屬是否願意參與、部分自費等，發現需求量高，因此試辦計畫第1年就加入，後續也推展到外科病房。