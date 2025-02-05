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元氣最愛問／雄風不再？對抗男性更年期 運動強度要夠

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
適當運動可提升男性荷爾蒙，需做中強度以上運動，才能增加荷爾蒙。圖／123RF
適當運動可提升男性荷爾蒙，需做中強度以上運動，才能增加荷爾蒙。圖／123RF

泌尿科醫師戴槐青。記者胡經周／攝影
泌尿科醫師戴槐青。記者胡經周／攝影
男性也會有更年期問題，只是客觀上，男性更年期不像女性那麼明顯，所以較常被忽略。男性若進入更年期階段，會有許多身心方面的症狀，「元氣最愛問」節目邀請泌尿科醫師戴槐青，詳細說明男性更年期症狀與治療方式。

女性更年期的界定很明確，台灣女性大約50歲開始出現症狀，而且百分之百每一位女性都會進入更年期，相較之下，一般人對男性更年期的認識較少。戴槐青說，通常男性從40歲開始就會有男性荷爾蒙不足的情況，跟女性不同的是，男性荷爾蒙不足的症狀會拉得比較長，數年到數十年不等。

此外，並非所有的男性都有更年期，戴槐青指出，臨床上，大約四分之一到三分之一的男性才會進入更年期階段。

男性更年期10症狀

常見男性更年期會出現哪些症狀？是否需要就醫？戴槐青建議，可先做透過「男性荷爾蒙低下量表」（見右表）自我檢視，男性荷爾蒙低下會有10個症狀，只要出現3種以上，就有可能是更年期。

戴槐青強調，自覺有症狀一定要求診，醫師會進一步安排抽血檢測睪固酮，若抽血結果數據偏低，就是進入男性更年期了，後續會討論如何緩解更年期症狀，但提醒抽血一定要在上午11點前進行，若下午或晚上抽血，數據可能會失真。

3招補充男性荷爾蒙

目前臨床上有3種補充男性荷爾蒙方式，一是打針，長效針的藥效可維持約3個月；其次是外用藥，塗抹在胸口、肚子上；三是使用鼻噴劑。男性荷爾蒙的作用有三個面向：生理促進發育、調節心理平衡、性功能。補充1至3個月可恢復性欲，補充半年以上可明顯改善勃起功能，也有些人覺得睡眠情況變好。

常有人擔心補充男性荷爾蒙將會提高罹癌風險，戴槐青說，目前並沒有證據顯示兩者相關，不過，若有4種情況要特別留意：

1.有嚴重攝護腺問題的人，像攝護腺癌患者、攝護腺肥大者。

2.體質對男性荷爾蒙過敏者。

3.本身血紅素高，有呼吸中止症或心臟衰竭者。

4.有生育需求的人也不能打男性荷爾蒙，打了就不能生了。

避開高油脂類食物

「高油脂類的食物別吃。」戴槐青表示，沒有任何食物可以提升男性荷爾蒙，也不要相信偏方，因為食物經過腸胃道就已經消化掉了，飲食上唯一的方法是適當補充蛋白質、多吃蔬菜水果，避免攝取過多脂肪類、高油脂類的食物，以免降低男性荷爾蒙。

此外，適當的運動可提升男性荷爾蒙，比如負重運動、有氧運動，但戴槐青提醒，需做到中強度以上運動，才能增加荷爾蒙。或是至戶外走走，讓心情變好，荷爾蒙也會適當提升。

男性荷爾蒙低下量表 製表／楊孟蓉 圖／聯合報提供
男性荷爾蒙低下量表 製表／楊孟蓉 圖／聯合報提供

更年期 運動

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