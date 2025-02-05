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搶打流感疫苗 民眾空跑10餘診所

聯合報／ 本報記者／連線報導
大S在日本死於流感重症，引發公費流感疫苗搶打潮，苗栗市衛生所昨上午湧現大批排隊人潮，甚至有人遠自新竹而來。記者胡蓬生／攝影
大S在日本死於流感重症，引發公費流感疫苗搶打潮，苗栗市衛生所昨上午湧現大批排隊人潮，甚至有人遠自新竹而來。記者胡蓬生／攝影

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所，仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。公費疫苗僅剩約十萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示需再評估。

疾管署疫調顯示，今年第四周（一月十九日至廿五日）及春節期間第五周（一月廿六日至二月一日）類流感門急診就診分別約十六萬兩千人次、九萬一千人次，前者就診人次為近十個流感季最高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，春節期間多數醫療院所門診休診，就診人數下降逾四成，預期連假結束後門診急診就醫人次回升，屆時可能近十八萬人次，再創近期新高；預估下周或兩周後，疫情開始降溫。

對於流感患者來說，抗病毒藥物有如救命藥，疾管署目前儲備二七八萬人分等公費藥物，占總人口數百分之十二，衛福部長邱泰源表示，存量非常夠，一定能度過難關。

相較之下，流感疫苗突然間變得搶手，前天流感疫苗施打近四萬劑，為去年十一月九日以來的新高，公費流感疫苗只剩下十萬餘劑。邱泰源呼籲，將疫苗留給真正有需要人，包括高齡、慢性病等高風險的族群。

許多縣市衛生所及診所門口昨天清晨出現排隊打疫苗人潮，苗栗市衛生所四線電話響不停，均是詢問流感疫苗接種事宜，有人遠從新竹開車趕至苗栗施打疫苗。

北市連兩天接種一萬一千多劑，到昨傍晚僅剩九百多劑，不少民眾預定下周飛往日本旅遊，看到大S死訊，連忙衝至診所想打疫苗，但大部分無法如願接種，只能自嘲說「剉咧等」。

屏東長治鄉衛生所昨一早湧進了上百人，均是想打疫苗，邱姓鄉民表示，本周要到日本旅遊，看到大S新聞後想接種疫苗以求自保。

屏東基督教醫院家醫科主治醫師陳亮仁表示，之前流感接種對象以銀髮族居多，但這一、兩天逾半為年輕人、中壯年族群，應該是被嚇到了。

疾管署發言人曾淑慧表示，一人感染流感病毒，約可再傳給一點三人，為避免社區傳播，流感疫苗的覆蓋率需達百分之廿三，目前公費接種六四三萬劑，自費疫苗超過五萬劑，加上已感染的民眾，群體免疫力超過三成，國人無須過度擔心。

全台公費流感疫苗剩餘量 製表／元氣中心、地方社會中心 圖／聯合報提供
全台公費流感疫苗剩餘量 製表／元氣中心、地方社會中心 圖／聯合報提供

流感疫苗 疾管署 衛生所

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