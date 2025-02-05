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公費篩胃癌 明年上路

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

胃癌長期名列國人癌症十大死因，每年二千人死於胃癌，新增四千餘名新發生個案。衛福部國健署長吳昭軍昨宣布，一一五年起，胃癌列入公費癌症篩檢項目，為台灣第六項免費癌症篩檢，預估每年投入二億元經費，粗估六十萬人受惠。

吳昭軍表示，胃癌篩檢經醫療科技評估中心（CDE）成本效益評估確認可行，去年下半年於全國九縣市試辦胃癌篩檢，建立篩檢、確診模式及流程，試辦期間篩檢四八○多萬人，發現六萬多個癌症與癌前病變個案，今年擴大至十七縣市，多數縣市均已納入試辦計畫。

現行公費五癌篩檢為乳癌、肺癌、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌，明年起胃癌成為「第六癌篩檢」，篩檢資格比照試辦計畫適用對象，四十五至七十九歲終身可免費接受一次胃幽門桿菌檢查。

統計公費癌症篩檢成效，每年受檢人數約四八○至五○○萬人，吳昭軍表示，已強化醫療院所、民眾意識，預計今年篩檢人數可上升至七五○至八○○萬人，終極目標為每年篩檢一二○○萬人，透過癌症篩檢，早期發現癌症病人，及早介入治療，盼降低癌症確診期別，提升癌症治癒率。

衛福部長邱泰源說，為達成二○三○年降低癌症標準化死亡率三分之一目標，今年起投入四十億元公務預算，擴大癌症篩檢服務，另以公務預算挹注五十億元，規畫癌症新藥基金支付癌症新藥，「次世代基因定序檢測（NGS）」也已納入健保給付，盼提升癌友照護品質，降低癌症治療經濟負擔。

癌症治療 確診 胃癌

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