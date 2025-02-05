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迎新南向旅客 「觀宏專案」改採計點歸零制

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

為促進新南向旅客來台，政府二○一五年起推出觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施），但以觀光名義申請來台後逃逸事件層出不窮，根據觀光署統計，前年以觀宏專案入境的東南亞旅客共有五萬四二○九人次，然而整體脫逃比率高達萬分之九，疫後觀宏專案脫團率約萬分之四，共有四家國外組團社因此被停權。

觀光署表示，考量疫後觀宏專案脫團率已控制，有達到源頭管理效果，即日起，遭停權業者只要一年內不再有旅客逃跑，則可恢復送客，不過若狀況不理想，會再滾動式檢討。

觀光署疫後訂定重返千萬國際旅客目標，其中更將東南亞旅客視為主力族群。觀宏專案過去曾因疫情中斷，二○二二年十一月起又恢復實施，主要提供印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等旅客，來台簡化簽證措施，盼藉此吸引旅客來台觀光。

隨著政府放寬規定，透過觀宏專案來台逃脫事件卻層出不窮，逃脫的旅客多會滯留在台從事非法工作，更成為治安隱憂。

根據現行規定，這些送客來台的國外組團社，只要逃跑一名旅客即記一點，滿三點即停止業者送客三個月，滿六點以上，則永久不得攬客組團。觀光署表示，考量大型旅行社整體送客數量高，逃脫機率增，不少業者因此不敢再送客來台，不利於吸引旅客，因此修正為「記點歸零制」，若業者一年內沒有新增逃跑者，紀錄即可歸零。

此外，現行規定若旅客有特殊需求要臨時離開台灣，業者需在兩小時內通報觀光署。觀光署表示，有業者反映處理時間過短，像是過去曾有旅客途中心肌梗塞發作，業者為處理相關事宜而延遲通報，因此放寬通報時間為廿四小時內。另為加強業者通報效率，今年三、四月將建置系統，屆時業者可透過Line進行通報。

觀光署 觀宏專案

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