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輔助駕駛頻傳自撞 遇6種路況恐失靈

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

國道一號楊梅休息站上月晚間發生電動車自撞分隔島四死四傷車禍，讓輔助駕駛系統再度引發關注。公警局統計，二○二一年至去年底，國道施工車輛遭撞事故共有四五四件，其中約五成肇事車輛配有輔助駕駛系統，又有逾五成肇事駕駛承認開啟系統。

高速公路局呼籲，用路人勿完全依賴系統，行駛國道手未握方向盤，依法最高可開罰三萬六千元。

隨著近年汽車科技的進步，愈來愈多車輛配備輔助駕駛系統（ADAS），但也愈來愈多的國道事故與不當使用輔助駕駛系統有關。目前台灣市售車輛輔助駕駛系統為等級○至二，雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，但對路況變化的反應仍有相當局限性。

高公局表示，經查目前市售車輛所配備的輔助駕駛系統，有六種路況可能無法即時或正確辨識，包括與前車速差過大或前車為靜止狀態、前車未行駛於車道正中間、上下坡度或彎道曲度變化較大路段、旁車突然切入車道前方或前車突然轉向，濃霧、雨天或強光等特殊天候環境，特殊形式的車輛、摩托車及靜止行人等。高公局指出，車輛在高速行駛下，應變時間相當有限，尤其是進出高速公路交流道、服務區或休息站時，系統可能對路況辨識失敗而肇致事故。

國一楊梅休息站 設計合規

國一楊梅休息站存廢，高速公路局副局長彭煥儒強調，很多小型休息站隨時都是客滿，代表有需求，若有足夠空間就會盡量提供用路人，楊梅休息站相關設計都符合規範。

國道 輔助駕駛 高速公路

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