學者指「台鐵公司化了該長大」 主張應加強財務透明

台鐵公司掛牌首年虧損創歷史新高，台鐵將原因歸咎於票價凍漲與天災導致票箱收入不如預期。除了調漲票價，學者專家認為，公司治理、財務透明應更加強，「台鐵既然公司化了應該要長大」。

台灣鐵道暨國土規畫學會以市區客運為例，業者會清楚列出每台車每公里營運的核定成本，算出核定運價及實際票價的差額，地方政府再給予補貼，台鐵至今未公布運價成本，只是將配合政策、票價調漲、員工福利金等費用都混在一起講，又說希望透過票價調漲來減緩虧損，非常奇怪。

鐵道學會指出，合理運價可從成本結構就可計算，台鐵應清楚列出虧損金額中，配合執行政策、員工福利金、票價凍漲、TPASS價價補貼等占比，其中長者、兒童、身障者半價優惠票價都能輕易算出。攤開運價成本，否則如何說服民眾支持票價調漲及用稅金去補貼台鐵的運價差額。

成大交通管理科學系教授鄭永祥則說，台鐵公司化後，對公司治理、投資等觀念應更熟悉，除了本業，附屬事業發展很重要；地產開發固然重要，但也可從其他地方獲得現金流；且不是只有台鐵便當，也可參考日本經驗，開發其他事業，彌補虧損缺口。