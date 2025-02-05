台鐵傳漲26.8% 北高自強號逼近千元

台鐵掛牌首年虧損近一三八億元，創史上新高，虧損原因包含票價凍漲卅年，台鐵今天將召開董事會，討論票價調漲案，傳出平均漲幅將以合理報酬率「低於百分之三」的方案，加上長途採遞遠遞減，平均漲幅從原本的百分之卅五點六二，下修至百分之廿六點八。

以北高為例，台北至新左營自強號票價將從八二四元漲至九七五元。對此，台鐵董事長杜微表示，票價漲幅仍有變數，需等董事會通過才能定案。

台鐵去年掛牌轉型國營公司，不料首年虧損即高達一三七點九億元，相較於前年虧損一一四億元，去年整整多虧了廿三點九億元，創史上最高。

地震風災 影響票箱收入

台鐵表示，去年票箱收入受花蓮地震、颱風等影響，導致未達預期，又新增職工福利金，再加上配合執行政府政策影響數達一九九點五三億元，且票價長期未調整，導致虧損擴大。

台鐵去年九月曾提報報酬率百分之三至五等三方案至董事會，票價平均漲幅分別為百分之卅五點六二至百分之四四點五二，但遭董事會打回票，要求補足資料。杜微農曆年前則透露，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，將提報酬率「低於百分之三」的方案。

據了解，若以合理報酬率低於百分之三的方案來看，加上長途遞遠遞減等優惠，短程部分，台北至板橋區間車票價將從十五元漲為廿元，自強號從廿三元漲至卅元，台北至基隆區間車四十一元漲至五十二元，自強號六十四元漲至八十一元。

中程部分，台北至台中自強號等對號列車，票價將從三七五元漲至四七六元；另台北至花蓮區間車可從二八三元漲至三八九元、自強號可從四四○元漲至五五八元。

長途部分，台北至新左營自強號從八二四元漲到一○四五元，但若加上採遞遠遞減，北高自強號價格則會從八二四元漲至九七五元，千元有找。

杜微表示，台鐵票價已凍漲卅年，這次調漲仍要維持競爭力、保留住客人，也要思考對民眾的影響。因此除提報低於合理報酬率百分之三方案外，還要加上長途採遞遠遞減，平均漲幅會下修，確切漲幅數字仍須待董事會通過後才能定案。

董事會勞工代表、台鐵企業工會秘書長吳長智則表示，對於票價調漲，基於民生問題雖不願支持，但若從實際面上討論，台鐵公司虧損漸大，估計至少需三年才能從虧損狀態跳出，因此不反對任何能增加現金流的方案。