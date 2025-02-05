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流感兩周25死 30歲男搶救不治

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

國內流感門急診就診人數創近十個流感季新高，年前單周就診達十六點二萬人次，近二周新增流感併發重症一四二例，死亡廿五例，最年輕死亡個案為南部卅多歲男性，十二月底因發燒、咳喘，二度就醫，快篩陰性，因病情危急而住院，搶救一個月後仍不治身亡。

疾管署防疫醫師林詠青指出，近兩周新增重症病例及死亡均以感染Ａ型流感H1N1為多，但該名卅多歲男性卻是感染Ｂ型流感病毒，原本身體健康，並無潛在疾病，也未接種本季流感疫苗。診所快篩陰性，醫師僅開立症狀緩解藥物，隔幾日至大醫院急診，快篩仍是陰性，但電腦斷層顯示雙側肺炎，雖收住加護病房，但病情持續惡化，無法救回。

至於最年輕的重症個案為中部未滿十歲男童，也無潛在疾病，未接種本季流感疫苗，一月中旬因咳嗽、流鼻水、嘔吐、高燒四十度而就醫，快篩結果為Ａ型流感。隨後出現眼睛上吊、肢體抽搐、頸部僵持等症狀，醫師評估流感併發重症，緊急收治加護病房。所幸症狀獲得改善，一周後康復出院，因家中多名成員出現上呼吸道感染症狀，不排除是家戶感染。

目前公費流感疫苗僅剩十多萬劑，加上疫苗接種後，需兩周後保護力始能生效，不少計畫赴日民眾自備抗病毒藥物。對此，疾管署發言人曾淑慧說，不論自費或公費抗病毒藥物均為處方用藥，應由醫師判斷，不建議自行備藥，「若毫無節制使用抗病毒藥劑，可能產生抗藥性病毒株。」

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