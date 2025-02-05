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大S未能住院 專家：日醫療分級嚴格

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

大S春節遊日，卻不幸死於流感併發肺炎，外傳期間四度就醫，均被請回飯店，並未住院。曾留學日本的北醫附醫小兒科部主任張璽表示，日本醫療分級嚴格，無法直接到醫學中心掛號，連急診也要預約，不像台灣隨時可以至大醫院掛號。

從罹病到離世，僅短短五天，不少人感嘆，如果大Ｓ人在台灣，應有機會救活？林口長庚副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家排名中，日本高於台灣，一直被視為醫療先進國，但病人就醫過程受眾多因素影響，無法評論哪個環節出了錯誤，或怎樣做，會更好些。

日本去年底因流感疫情嚴峻，導致急診人數暴增，就有醫師向「NHK」反映，因語言溝通需花較多時間，且各地醫院病患人滿為患，應接不暇，出現難以收治外國籍患者。對此，邱政洵表示，台灣醫院急診就算再多病人也不會拒收，但急救有標準作業程序，依傷檢嚴重程度處理救治。

張璽表示，在日本就醫，講究分流，病患需先至地區醫院，才能轉診至國立醫院、綜合醫院、大學醫院。急診也是如此，必須預約，且不能直接到大醫院就醫，這就是日本醫療結構。基層院所將病情嚴重患者轉介到大醫院，大醫院治療完後，再轉至一般診所，採雙向轉診制度。

新光醫院副院長洪子仁表示，各國醫療制度都有其優缺點，以日本來說，即使為重大傷病、開刀患者，均需持有轉診單，才能到大醫院，這是日本醫療保險的設計。再者，生病受傷，醫療費用昂貴，常讓台灣民眾覺得「在日本就醫不方便」，以至於有些人身體不適，卻仍先忍著，而輕忽病情變化。

邱政洵說，出遊在外，如身體不適，千萬別隱忍，不要因醫療費用而卻步，因為健康無價，沒有人可預知下一秒發生什麼事？一旦病情急遽惡化，可能演變為肺炎，或其他可能致命的併發症。

洪子仁建議，出國之前，務必買足保險，確保意外險、緊急醫療險等內容足夠，包含醫療後送專機，否則遇到重大疾病或災難，自費返國，至少得花上一兩百萬元。

患者 日本 醫師

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