宜蘭爆打流感疫苗增3.5倍 醫師建議做這「2招」避免重症

藝人大S流感重症引發肺炎病逝，讓人震驚，引爆民眾搶打疫苗。宜蘭施打公費流感疫苗比平常增加3.5倍，目前剩下2600多劑；醫師提醒民眾「兩招」，除了施打流感疫苗降低感染與重症風險外，至少要在發病48小時內及時服用抗病毒藥物，可抑制病毒繁殖，避免病情惡化。

去年底至今，國人施打流感疫苗並不踴躍，衛福部陸續擴大施打年齡層，直到大S病逝事件後，大家搶打疫苗。以宜蘭縣為例，過年前上班日，每天接種人數不到400人，新聞事件曝光後昨天有1300多人施打，比平常多3.5倍，今天也有1078人施打，目前剩下2600多劑。

衛生局表示，縣內88家合約醫療院所提供流感疫苗施打服務，民眾可至宜蘭縣政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢，建議前往合約醫療院所前，可先電洽院所了解疫苗接種時間、庫存量及預約接種等，前往人多的地方請戴口罩、勤洗手及注意咳嗽禮節等衛生防護。

羅東博愛醫院感染科醫師盧進德表示，別以為流感只會威脅高齡者、嬰幼兒，其實年輕人若本身患有免疫系統疾病、糖尿病、氣喘、長期服用類固醇或體重明顯過重過輕，都是流感重症的高風險族群。

盧進德指出，流感每年11月至3月間流行，感染初期與一般感冒相似，容易被忽視，若未及時治療，萬一演變成肺炎、心肌炎等重症，可能導致死亡，尤其癌症、紅斑性狼瘡患者免疫系統異常，糖尿病、氣喘、心血管疾病等慢性病患者，重症風險比一般人更高，不能輕忽。