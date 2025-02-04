113年COVID-19疫苗採購 疾管署：預算執行率100%
立法委員質疑113年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購預算執行率，衛生福利部疾病管制署今晚表示，113年疫苗採購預算新台幣50億元已於113年全數執行完畢，執行率100%。
有立委在臉書發文指出，去年COVID-19疫苗採購預算，原本編列約50億元，但只買了約5億元疫苗，執行率僅10%，衛福部自承疫情趨緩，還動手銷毀各類COVID-19疫苗1236萬劑，立委提案凍結5%預算，要求疾管署檢討說明預算執行率過低的問題。
衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，立委所述去年疫苗採購預算執行率僅10%，是截至去年8月底執行情形。因應COVID-19病毒演變，依世界衛生組織建議使用JN.1作為新疫苗抗原成分，主要自去年10月起陸續執行核銷。
疾管署表示，去年共採購550萬劑Moderna JN.1疫苗及20萬劑Novavax JN.1疫苗，共採購570萬劑，JN.1疫苗自去年10月1日起開打，以供民眾接種，提升對抗主流病毒株免疫保護力。去年疫苗採購預算50億元已於去年全數執行完畢，執行率100%。
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