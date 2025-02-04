大S染流感猝逝 日本旅遊就醫可找認證醫療機構

藝人大S（徐熙媛）流感併發肺炎在日本離世，令不少台灣人擔心，若在日本旅遊身體不適該如何自救。近年來訪日客人數急劇上升，語言不通在就醫時是一大麻煩；日本發展出JMIP認證系統，提供多國語言服務因應。國人在海外旅遊，也可向駐外館處尋求急難救助服務。

民眾赴海外旅遊，若是慢性病患有日常必須服用的藥物，或是個人特殊用藥，最好攜帶充足藥量，也可準備腸胃藥、退燒藥、感冒藥、止瀉藥、痠痛貼布、OK繃等一般藥品，以備不時之需。然而，還是有些突發疾病需要尋求專業協助，此時語言就成了最大障礙。

●JMIP認證制度

由於愈來愈多外國人在日本定居，加上國際化趨勢與訪日客增加，有感於醫療機構需要完善接納外國患者，日本設立「接診外國患者醫療機構認證制度」（Japan Medical Service Accreditation for InternationalPatients, JMIP），由第三方評估醫療機構的多語種診療指南，以及是否尊重不同文化和宗教等，判斷醫療機構體制是否有助於接待外國患者，獲肯定者就能獲得認證並納入系統。

JMIP網站目前提供日文、中文、英文、韓文版本，並有檢索系統，可選擇所在地及想要診療的科目。從常見的內科、外科、呼吸內科、牙科、兒科、眼科等，細分至風濕病科、腦神經外科、精神科等。

記者實際查詢東京都得到認證的內科醫療機構，得出15家醫療機構名單，位置從市中心的惠比壽、新宿、五反田，到較偏遠的府中市都有。

●在旅館可使用的24小時線上看診服務

除此之外，有33萬名醫師會員的日本M3集團旗下醫療人資公司M3 Career，也在今年2月左右開始試用專為服務外國住宿旅客的線上看診服務Hotel deDOCTOR 24。

日本觀光廳2023年統計，外國觀光客每個月有4%，大約12萬人在旅遊期間身體不適，其中約60%是感冒。最令人困擾的問題是語言不通，其次是飯店在晚上人手不足，沒辦法陪同前往醫院。

應運而生的Hotel de DOCTOR 24有22種語言的醫療翻譯，可以讓旅客在客房內24小時隨時看診，再到附近藥局拿藥，主要針對感冒、頭暈、皮膚搔癢等旅客常見的症狀提供診療。

實際上網操作，目前網站共有日文、英文、繁體與簡體中文、韓文、法文、葡萄牙文、西班牙文等多個語言版本，首次使用須支付5萬5000日圓（約新台幣1萬1600元）並下載應用程式Zoom，就可以在線上看診。這筆費用不算便宜，但若有購買海外突發疾病醫療保險，返國有可能提出理賠申請。

●日本就醫費用怎麼算

有關就醫費用，在日本短期滯留的外國人屬自費醫療，醫療機構可自行設定價格收費。

許多醫院會運用「診療報酬點數表」，以「1點要支付某某日圓」來設定外國人的醫療費用。根據日本厚生勞動省2021年度調查，只有2.8%的醫院沒有使用點數表，顯示大部分醫療機構都採用這個體系。

至於是否會收取點數之外的費用，76.9%醫療機構表示「不會」，22.9%表示「有額外收費」。這些額外費用大多是「文書翻譯費」、「翻譯費」等。

收費方式方面，調查顯示，57.4%的醫療機構收信用卡，但42%不收。但若是有JMIP認證的機構，則100%可用信用卡繳費。60.9%的醫療機構則表示，會同意患者分期付款。

至於是否經歷過外國患者沒有付醫療費用的情況，18.7%的醫療機構回答「有」。調查顯示，79.9%的醫療機構會要求外國患者簽署「支付要求金額」的同意書，61.9%會要求簽署「同意配合治療」的同意書。

由於外國患者需要口譯和翻譯，必須比一般病患花費更多時間和精力，加上沒有保險，又有欠費追不回來的風險，許多日本醫院會對外國患者收取較高醫療費，甚至可能是一般病患的2至3倍。

根據實際調查，如果外國患者去門診治療咽喉炎，費用是日本人患者的1.31倍、過敏蕁麻疹是1.56倍、出血性膀胱炎是2.21倍，如果是必須住院的膽管炎會高達2.92倍。如果是重症肺炎住院，費用更可能高達3.6倍。

●駐外館處急難救助

台灣政府目前在全球超過100個城市設有駐外館處，旅外國人發生急難情形時可提供必要協助。若不幸遇上急難狀況，可撥打24小時服務的急難救助服務專線0800-085-095。

日本各地則由不同駐處負責，台灣目前除了在東京設有代表處，在大阪、福岡、橫濱、那霸、札幌都設有辦事處，國人可撥打相應的駐處緊急電話尋求協助。