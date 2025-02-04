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秀傳與日本東京女醫大協議 合作推廣微創外科技術
秀傳亞洲微創手術訓練中心是亞洲最大的微創手術訓練中心，為擴大交流，秀傳醫療體系總裁黃明和日前與東京女子醫科大學簽署更新合作協議，包括聯合研究計畫及推廣微創外科技術，藉以提升病患的照護品質。
秀傳醫院表示，秀傳醫療體系總裁黃明和與東京女子醫科大學理事長清水治，在日本東京京王廣場大飯店簽署合作協議，此合作夥伴關係自2006年建立以來，已在促進學術交流與推動外科教育，此次更新的協議更深化雙方的合作。
黃明和曾在東京女子醫科大學攻讀博士學位超過10年，他強調，這次的合作代表雙方共同追求醫療創新與培訓的願景，隨著全球醫療環境的快速變遷，國際間的合作與交流顯得更加重要，這將有助於醫療專業人員掌握最新的醫療技術與知識，從而提升病患的照護品質。
東京女子醫科大學理事長清水治表示，與秀傳醫療體系的合作不僅促進了雙方的學術交流，更提供微創領域的研究平台，期待未來能夠在更多領域展開合作，為全球醫療發展做出貢獻。
根據更新後的合作協議，雙方計畫每兩個月舉辦一次消化內科與骨科的病例討論會，交流臨床專業知識與促進跨科合作，由雙方的專家學者共同參與，針對特殊的臨床病例進行深入分析與討論，以提升醫療人員的臨床判斷與技術能力，再擴大學術交流範圍，納入更多科別，包括心臟外科、神經外科及婦產科等，豐富醫療專業人員的學習經驗。
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