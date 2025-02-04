台鐵票價平均漲幅下修至26.8％？ 董事長杜微開口了

台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史上新高，虧損原因包含票價凍漲30年，台鐵董事會明天將討論票價調漲案，先前台鐵董事長杜微表明會以低於3％的合理報酬率提報，也就是說票價平均漲幅會低於35.62％，今傳平均漲幅將下修至26.8％。對此，董事長杜微表示，票價漲幅仍有變數，需等董事會通過才能定案。

杜微表示，規畫方案很多，目前還無法透露；杜微坦言，台鐵票價30年凍漲，這次調漲還是要考慮到搭乘旅客，為維持競爭力、保留著客人，也要思考如何減緩票價調漲後對民眾的影響。

杜微指出，因此合理報酬率3％方案，還要加上長途採遞遠遞減，平均漲幅就會下修，但董事會中會有很多意見，有人基於公司虧損情況可能會希望高於3％，有人則會希望盡量降低對民眾的影響採低於3％方案，確切漲幅數字仍須待董事會通過後才能定案，但不管有沒有通過，會後都會發新聞稿說明。

台鐵去年掛牌轉型國營公司後，虧損高達近138億元，其中配合執行政府政策影響數達199.53億元，衝擊虧損擴大，其中也包含票價凍漲的影響。去年9月台鐵曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52％，但遭董事會打回票，要求補足資料。

由於台鐵票價凍漲30年衝擊營運，交通部長陳世凱日前鬆口過年後要務實檢討，台鐵公司董事長杜微也表態將提報報酬率低於3%方案，包含長途遞遠遞減等優惠留客。

若以平均漲幅下修至26.8%方案來計算，由於長中短途漲幅不一，短途因有TPASS通勤月票及常客優惠，因此不受影響，通勤月票旅客的漲幅由TAPSS吸收。

短程部分，台北至板橋區間車票價將從15元漲為20元，自強號從23元漲至30元，台北至基隆區間車41元漲至52元，自強號64元漲至81元。

中程部分，台北至台中自強號等對號列車，票價將從375元漲至476元；另台北至花蓮區間車可從283元漲至389元、自強號可從440元漲至558元。

長途部分，若還是以平均漲幅26.8％計算，台北至新左營自強號票價從824元漲到1045元，比原本平均漲幅35.62%試算的票價1118元少近80元，比高鐵北高1490元票價便宜445元，但加上採遞遠遞減，北高自強號價格則會從824元漲至約975元，千元有找。