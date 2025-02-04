彰化漢基醫院急診室搬家 春節連假證實提升急症處理效率

漢銘基督教醫院的急診室原位於彰化市雲長路，由於道路狹窄，不方便民眾及緊急救護車的通行，經院方日前起啟用全新裝修的急診室，並將急診區搬遷至醫院大門旁、緊鄰省道中山路的新位置，院方表示，從春節假期觀察，急症處理效率已著提升。

漢基醫院院長陳志輝表示，原先的急診室位於雲長路，由於道路狹窄且臨近省道、車流密集，當救護車遇到紅燈時，常會影響通行，進而延誤急救時間。因此依著彰基醫院總院長陳穆寬的指示，醫院決定將急診室搬遷至中山路的正門口，大大縮短病患的就醫時間，以確保急診處理效率與病患的治療效果。

陳志輝指出，漢基新設置的急診室擁有更加寬敞的空間，符合最新醫療規範，並在設計上充分考慮病患的安全性與就醫動線，使病患在更加舒適、安全的環境中接受治療。新急診室與主要交通幹道接壤，無論是民眾自駕或是救護車運送病患，都能迅速抵達，而有了更為便捷的通行條件。

陳志輝表示，漢基醫院自2019年轉制以來，致力於提升醫療品質，已分階段完成環境整修工程，包括停車場、手術室、洗腎室、檢查區、病房、門診區以及公共空間的升級，並完成急診室搬遷工程，為社區民眾提供更完善的醫療照護。

陳志輝說，由於漢基醫院位於彰化市區南端，為員林、大村、花壇鄉鎮民眾進入市區的首要位置，所以如果能提供方便的緊急醫療、並配合醫療分級的政策，不僅能減少民眾在大醫院急診室的等候時間，還能降低相關醫療費用。

漢基急診室的醫師也幾乎全由彰基總院派駐，而且二院區的地點距離相當接近，如果在患者需要轉院時，也能透過綠色通道實現快速轉診，來確保患者獲得最佳的醫療照護。