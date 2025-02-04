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大S猝逝引關注 有人打下生平第1劑流感疫苗

中央社／ 苗栗縣4日電

藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，苗栗縣衛生局說，因新竹縣、市疫苗已用罄，苗縣各衛生所打疫苗人潮明顯攀升。更有1名原本對流感不以為意的中壯年人士打下生平第1劑。

苗栗縣衛生局疾病管制科科長陳淑珠告訴中央社記者，藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝消息引發關注，自昨天新聞證實後，全縣各衛生所接種流感疫苗比率明顯攀升。經統計，縣內公費流感疫苗在昨天之前，庫存約1萬1000劑，單在昨天就施打了約1500劑，今天施打量則估計達2000劑。

包括苗栗市、後龍鎮衛生所以及竹南、頭份地區都出現接種人潮。苗栗市衛生所主任謝美倫說，今天從早到傍晚，等候打疫苗的民眾大排長龍，單是上午接種人數就高於去年10月1日疫苗開打日，其中不乏有來自新竹、彰化甚至新北、台北等外縣市地區民眾。

陳淑珠說，因新竹縣、市疫苗已用罄，許多新竹民眾紛紛轉往鄰近的竹南、頭份地區接種；還有1名中壯年人士過去總認為流感重症死亡的個案都是高齡長者，對流感不以為意，這次因為大S事件嚇到，打了生平第1劑流感疫苗。

縣府衛生局表示，配合衛福部疾管署啟動疫苗調度，苗栗縣將支援新竹市約1500劑、新竹縣1000劑，預估明天公費流感疫苗只剩約5000劑，本週內就會全數用罄。

新竹 流感疫苗 衛生所

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