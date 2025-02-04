日本醫療分級嚴格 無法直接衝急診？醫：台灣太方便了

藝人大S因感染流感併發肺炎身亡，引發醫療救治的討論，一名醫師在社群平台發文分享，「日本醫療分級很嚴格，無法直接到醫學中心掛號，急診也要預約。」

曾在日本留學的北醫附醫小兒科部主任張璽表示，日本醫療分級確實非常嚴謹、做到分流，不像台灣隨時可以至大醫院掛號。他指出，在日本就醫，一定要先到地區醫院，才能轉診至國立醫院、綜合醫院、大學醫院等。

張璽說，地區醫院的醫師都是由大型規模的醫療設施所分派，並沒有等級優劣之分，民眾不需要擔心。在日本掛急診要預約，民眾不能直接到大醫院就醫，但這是日本的醫療結構，基層院所遇到問題時，會轉介到大醫院；而在大醫院治療完後，又會下轉至一般診所，屬於雙向轉診制度。

大S流感病逝，張璽認為，傳染性疾病常有意想不到的狀況，也許當下就診時沒有大礙，建議家屬帶回去觀察。但旅途中可能因為天氣、溫度、環境等因素，或是服用了哪些會引發過敏的藥物、食物，讓病情急轉直下，轉診途中的時間差也可能無法掌控。

新光醫院副院長洪子仁表示，各個國家的醫療制度都有其特色及優缺點，不應評論好壞。以日本來說，民眾重大傷病、開刀都需要開轉診單才能到大醫院，這是因為日本醫療保險的設計。不過，若是急性中風、車禍事故等，救護車第一時間也會送到急診處理。

洪子仁說，在日本生病受傷想看急診，也可以先付1萬日幣，等於是多付2000多元，另再加上診療費、醫藥費。這部分可能讓台灣民眾覺得「在日本就醫不方便」，以至於有些人身體不適想說先忍忍，卻輕忽了病情的變化。

在海外旅遊受傷生病怎麼就醫？洪子仁建議，一定要買足保險，確保意外險、緊急醫療險的內容是否足夠，甚至包含醫療後送專機，否則遇到重大災難，自費需要花上好幾百萬。

另外，近日流感、麻疹、M痘流行，若到疫區旅遊或洽公，可先至旅遊醫學門診諮詢。洪子仁指出，醫師會針對民眾做個人化的風險評估，並給予常備藥物、疫苗接種等醫療建議。

洪子仁提醒，民眾也可以先將個人的病史、服用藥物製作成英文摘要，就醫時可以幫上忙，讓旅遊地的醫師充分掌握資訊，做出更準確的判斷。