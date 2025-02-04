中流感！營養師劉怡里提5招秘訣 跟著這樣吃好得快
知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息傳回國內，許多民眾也擔憂自身免疫力不足以對抗病毒。若不幸中標流感，營養師劉怡里建議，生病時難免食慾下降，宜以高營養密度或軟質食物為主，並藉飲食攝取足夠鋅與電解質，也可加入辛香料幫助抑制病原體，此外每天補充2000cc至3000cc水份也很重要。
劉怡里在臉書指出，預防流感，在飲食上可採取「五多二少」原則，其中「五多」有多優質蛋白質，包括水煮蛋、蒸魚、豆漿；多膳食纖維包括糙米飯、綠花椰菜、黑木耳；多維生素A與C，其中維生素A包括地瓜、南瓜、胡蘿蔔，維生素C包括木瓜、奇異果、柑橘類；多Omega-3脂肪酸，包括鮭魚、鮪魚、綜合堅果；多富含多醣體食物，包括香菇、金針菇、杏鮑菇。
至於「二少」，有少飲酒、少加工肉類。劉怡里表示，酒精除了讓身體細胞組織發炎，在利尿的情況下，容易讓保護身體的維生素B群大量流失，導致免疫力下降；過度加工的食品，使營養素流失或不均衡，而無法攝取足夠的營養，讓身體無法有充足能量對抗病原體。
劉怡里表示，民眾得到流感後，這樣吃，好得快。
一、多補充水份，每天2000cc至3000cc：飲水上建議小口喝，定時補充比一下子喝大量的水來得更好吸收，除了開水，也可以選擇無糖花草茶、淡茶、豆漿、牛奶，或適量的湯品。
二、高營養密度或是軟質食物：當有喉嚨疼痛時或食慾下降，避免熱量不夠影響康復病程，建議可先從軟質、較好吸收的蛋白質食物，包括蒸蛋、蛋花湯、魚湯、蛤蠣湯、滷豆腐、豆花、酪梨牛奶，增加體內抗體。若真的吃不下，也可以採用饅頭沾豆漿、冰涼優格加堅果粉、地瓜泥加牛奶，將食物泡軟或溫度放涼再入口。
三、電解質要充足：流感會造成發燒、冒汗或胃口下降。若真的吃不下，可選擇運動飲料，適當補充其中的糖份與電解質，或搭配蔬果汁+蛋白粉、堅果飲+香蕉、全脂牛奶+黑巧克力。
四、餐點中加辛香料：可將薑末、薑黃、青蔥、大蒜入菜，其中的有機硫化物，蒜素、艾蕎恩等植化素，可抑制細菌、病毒、黴菌等病原體，或選擇大蒜雞湯、薑汁紅茶、青蔥蛋粥、薑黃蜂蜜檸檬茶。
五、補充足夠的鋅：鋅可幫助體內免疫調節，傷口癒合，也是細胞、酵素正常作用的重要元素，缺乏鋅也會使食慾下降，建議補充海鮮湯、牛肉湯、煎蛋、烤魚、蘆筍、菠菜，也可搭配高維生素C的食物，幫助吸收鋅，包括柑橘、芭樂、小番茄。
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