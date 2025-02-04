中流感！營養師劉怡里提5招秘訣 跟著這樣吃好得快

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息傳回國內，許多民眾也擔憂自身免疫力不足以對抗病毒。若不幸中標流感，營養師劉怡里建議，生病時難免食慾下降，宜以高營養密度或軟質食物為主，並藉飲食攝取足夠鋅與電解質，也可加入辛香料幫助抑制病原體，此外每天補充2000cc至3000cc水份也很重要。

劉怡里在臉書指出，預防流感，在飲食上可採取「五多二少」原則，其中「五多」有多優質蛋白質，包括水煮蛋、蒸魚、豆漿；多膳食纖維包括糙米飯、綠花椰菜、黑木耳；多維生素A與C，其中維生素A包括地瓜、南瓜、胡蘿蔔，維生素C包括木瓜、奇異果、柑橘類；多Omega-3脂肪酸，包括鮭魚、鮪魚、綜合堅果；多富含多醣體食物，包括香菇、金針菇、杏鮑菇。

至於「二少」，有少飲酒、少加工肉類。劉怡里表示，酒精除了讓身體細胞組織發炎，在利尿的情況下，容易讓保護身體的維生素B群大量流失，導致免疫力下降；過度加工的食品，使營養素流失或不均衡，而無法攝取足夠的營養，讓身體無法有充足能量對抗病原體。

劉怡里表示，民眾得到流感後，這樣吃，好得快。