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北市公費疫苗搶打單日破5200劑 庫存不到千劑
藝人大S赴日旅遊因流感併發肺炎病逝，震驚兩岸三地，引發全台疫苗搶打潮。北市公費疫苗昨接種約6000劑，今天截至下午6時施打超過5200劑，剩餘不到千劑，庫存量超過50劑的合約醫療院所尚有8家，另還有自費疫苗可接種。
北市衛生局說，近期公費流感疫苗民眾施打踴躍，截至今天下午6時，北市公費流感疫苗僅餘900多劑且醫療院所表示多數已預約。
衛生局提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人屬於流感的高危險族群，若民眾出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時，就可能是感染流感，應佩戴口罩儘速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療。
衛生局說，目前北市有304家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，庫存共4萬3000份，可供應此次流感季所需。
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