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大S病逝...台中瘋搶疫苗 預約平台中午急關 燈會催打恐喊卡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息昨傳出，台中市公費流感疫苗昨單日打1萬劑，衛生局長曾梓展說明，中部包括彰化、南投人也來台中搶打，預約平台在今天中午緊急關閉，保留5000劑給平台預約接種，今天到傍晚初估已打掉3025劑，原定8日設燈會催打站恐喊卡。

衛生局說明，原定中台灣元宵燈會2月8日至23日要在園區設站提供流感疫苗、新冠肺炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，近期流感疫苗接種踴躍，如流感疫苗用罄，仍會在接種站持續提供新冠疫苗與肺炎鏈球菌19價、13價及23價疫苗接種服務。

台中市長盧秀燕今在市政會議上說，台中市流感疫情上升，她前幾次市政會議一再提醒市民，今年流感比較嚴重，前陣子自己也得A流，分享切身經驗，這次她罹A流，身體非常不舒服，加上高燒加上咳嗽，一有這些情況要及時就醫。

疾管署統計，上周（1月26至2月1日）台中市類流感門、急診就診1萬3563人次，新增5例流感併發重症個案，為50至70多歲男子，大多未打流感疫苗。去年十月至今，台中市流感併發重症67例、15例死亡，多數有慢性病，多數沒打流感疫苗。

診所醫師施勝桓說，昨天上午大S流感病逝日本消息一出，診所電話就狂響被打爆，詢問有無公費流感疫苗可打，還有民眾已經連找2、3家診所都無疫苗可打，出現搶打疫苗的排隊人潮，接種民眾是年前的10倍。

施勝桓指出，今天上午診所再現搶打潮，庫存的公費疫苗全部打完，診所的疫苗預約平台也因預約大爆滿，今早就緊急關閉，目前就只剩衛生局疫苗預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

曾梓展說明，昨天藝人大S流感併發肺炎病逝日本消息傳出後，衛生局統計，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，今天一早再統計，公費疫苗還剩2萬8540劑，也就是因名人效應，昨天一整天，台中共搶打1萬劑流感疫苗。

曾梓展說明，台中市衛生局統計，至今天下午5時，台中市公費流感疫苗結存2萬2815劑，也就是今天到傍晚再打3025劑，但因為有的診所習慣在晚間門診結束後通報，因此儲量還可能更低。

曾梓展指出，衛生局也發現，中部民眾今天全湧進台中搶打疫苗，包括衛生局疫苗預約平台也爆量，因此在今天中午緊急關閉，保留5000劑給平台，預估燈會催打站恐喊卡。

大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，年輕族衝施勝桓小兒科診所搶打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，施勝桓小兒科診所門口出現年輕族排隊等候打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
大S流感猝逝消息傳出，施勝桓小兒科診所門口出現年輕族排隊等候打流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

流感疫苗 衛生局

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