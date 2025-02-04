快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

春節前腹瀉就診創5年同期新高 估1週後下降

中央社／ 台北4日電

衛福部疾管署今天表示，1月26日至2月1日腹瀉門急診就診14萬人次，前1週就診人次也創5年同期新高。疾管署發言人曾淑慧指出，預估本週就診數會回升，但1週後可能反轉下降。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在例行疫報表示，國內今年1月19日至25日腹瀉門急診就診24萬2589人次，高於2020至2024年同期；1月26日至2月1日，春節期間腹瀉門急診就診累計14萬6851人次。

李佳琳指出，全國近4週共接獲336起腹瀉群聚通報案件，高於2020至2024年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計126起，以檢出諾羅病毒125件、占99.2%為多。

曾淑慧表示，1月26日至2月1日就診人次較前週下降39.5%，推測是與春節期間醫療院所門診休診有關，因此預估本週會再上升；但今年春節期間並沒有發生重大腹瀉群聚，過去1年檢出病原都以諾羅病毒GII.17病毒株為主，也沒有再發生型別轉換，因此預測下週就會反轉。

疾管署指出，依諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，自2024年起流行病毒株，由過去最常流行的GII.4轉變為GII.17，與2015至2016年國內兩波諾羅病毒大流行的型別相同，由於此型別已8年未於國內流行，也有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署提醒，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物澈底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防諾羅病毒傳播。

春節 疾管署 諾羅病毒

延伸閱讀

諾貝兒營收／1月3.11億元、創18個月新高 春節銷售與新開店助攻

台灣大MyVideo春節點閱高 觀看人次較前周增逾五成

麻疹中部醫院群聚監測期滿 增1院內接觸者共20例

凍結疫苗預算遭側翼猛攻 涂權吉：罔顧事實宣傳假訊息

相關新聞

台鐵票價平均漲幅下修至26.8％？ 董事長杜微開口了

台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史上新高，虧損原因包含票價凍漲30年，台鐵董事會明天將討論票價調漲案，先前台鐵董事長杜...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

彰化漢基醫院急診室搬家 春節連假證實提升急症處理效率

漢銘基督教醫院的急診室原位於彰化市雲長路，由於道路狹窄，不方便民眾及緊急救護車的通行，經院方日前起啟用全新裝修的急診室，...

日產量仍多 雞蛋產地價調回每台斤22.5元

春節前1月21日，國產雞蛋產地價從每台斤新台幣22.5元一次降4元至18.5元，春節連假結束，農業部今天表示，產業通報調...

日本醫療分級嚴格 無法直接衝急診？醫：台灣太方便了

藝人大S因感染流感併發肺炎身亡，引發醫療救治的討論，一名醫師在社群平台發文分享，「日本醫療分級很嚴格，無法直接到醫學中心...

中流感！營養師劉怡里提5招秘訣 跟著這樣吃好得快

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息傳回國內，許多民眾也擔憂自身免疫力不足以對抗病毒。若不幸中標流感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。