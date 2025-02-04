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民眾搶打疫苗 台南公布剩餘流感疫苗名單查詢網

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局「台南打疫苗平台」昨中午湧進預約潮，原庫存7000多劑公費疫苗，雖被搶約一空，然截止今天下午5點，經衛生局盤點仍剩餘2483劑公費疫苗可供接種，民眾可至台南市剩餘流感疫苗查詢名單網站查詢。圖／南市衛生局提供
南市衛生局「台南打疫苗平台」昨中午湧進預約潮，原庫存7000多劑公費疫苗，雖被搶約一空，然截止今天下午5點，經衛生局盤點仍剩餘2483劑公費疫苗可供接種，民眾可至台南市剩餘流感疫苗查詢名單網站查詢。圖／南市衛生局提供

藝人大S徐熙媛因流感重症病逝，震驚全台，消息曝光後，南市衛生局台南打疫苗平台」昨中午湧進預約潮，原庫存7000多劑公費疫苗，雖被搶約一空，然截止今天下午5點，經衛生局盤點仍剩餘2483劑公費疫苗可供接種，民眾可至台南市剩餘流感疫苗查詢名單網站查詢。

據了解，台南部分衛生所、診所等因考量長者不習慣使用網路平台預約，而採取現場隨到隨打方式接種，截止今下午5點，經衛生局盤點，全市還有2483劑公費疫苗可供接種，衛生局後續將依疫苗接種系統資訊，每天下午5點更新揭露公費流感疫苗醫療院所資訊（https://health.tainan.gov.tw/page.asp?mainid=9A29BAF6-AF7F-4B51-A2B5-A87C53F491AC&srcorcaid=462FECE7-F544-4B90-9799-DC3EB3631D9C ），民眾可先致電詢問接種。

衛生局也說，因公費流感疫苗為疾管署統一採買，目前未釋出增加公費疫苗購買的訊息，台南公費流感疫苗則皆已全數撥配至合約院所，如公費疫苗用罄，市民可洽醫療院所選擇自費接種，且除流感疫苗外，接種JN.1新冠及肺炎鏈球菌疫苗也能有效降低肺炎等重症的發生率。

衛生局也呼籲高風險族群，若出現上呼吸道症狀，應盡速就醫，即時使用克流感等抗病毒藥劑，可降低重症發生率，在出入公共場所及密閉空間時，建議戴口罩勤洗手，做好個人防護，避免感染呼吸道疾病。

台南 流感疫苗 衛生局

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