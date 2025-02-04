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麻疹中部醫院群聚監測期滿 增1院內接觸者共20例

中央社／ 台北4日電

疾管署今天表示，中部醫院麻疹群聚1月31日監測期滿，總計確診20例，包含指標個案、同班機確診者1例，及18例醫院相關接觸者；較先前公布的資料增加1名個案，為醫院接觸者。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在例行疫報疾管署說明，中部醫院麻疹群聚事件，已經於今年1月31日監測期滿，共監測3900多人次，群聚共有20名個案確診，除了1名指標個案、1例同班機旅客，其餘18例均為醫院相關接觸者，沒有社區感染個案發生。

其中，較疾管署前次公布的資料，新增1例群聚相關個案部分，曾淑慧說明，個案於1月9日發病，也是醫院相關接觸者。

疾管署指出，國內今年截至2月3日，累計7例麻疹病例，其中5例為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案，另2例為境外移入個案，均自越南移入。

去年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年，但低於2019年。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後各4天內均具傳染力，近年個案多曾於幼年接種疫苗，惟疫苗產生的免疫力可能隨時間衰退而發生突破性感染，感染後症狀通常較不典型，呼籲醫師提高警覺；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署呼籲，目前幼兒公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗充足，家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往流行區。

疫苗 疾管署 麻疹

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