快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

台北國際書展今登場 11大學攜手聯展提供千種學術著作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣海洋大學今年與國立清華大學以「壯闊波瀾，學海啟航」為題，於今年台北國際書展共同主辦大學出版社聯展。圖／海大提供
國立台灣海洋大學今年與國立清華大學以「壯闊波瀾，學海啟航」為題，於今年台北國際書展共同主辦大學出版社聯展。圖／海大提供

2025台北國際書展（TIBE）今日開展，國立台灣海洋大學今年與國立清華大學以「壯闊波瀾，學海啟航」為題，共同主辦大學出版社聯展，於D620展位展售11所大學近千種學術著作，並於6天中安排33場大師講座。

今年大學出版社聯展由中山大學、中央大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、台北藝術大學、台灣師範大學、台灣海洋大學等11所大學組成，各校皆具學術特色，展現文化、科技、歷史與藝術等多元領域的卓越成果。

海大表示，大學出版社聯展也提供購書優惠折扣，單本9折、3本85折、5本79折，另憑國內各級學校教職員及學生證不限本數79折，使用文化幣亦享不限本數全面79折。同時也結合博客來、誠品等網路書展全面79折優惠。

海大媒體公關暨出版中心為全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心，海大指出，今年主打書為《乘風躍浪：定錨下一個海洋世代》，以31個行動方案提出未來海洋世代的發展願景。

此外，海大也與國家地理雜誌合作出版《海洋科學概論暨其時代議題－增修版》淺顯易懂解釋海洋科學原理；院士廖一久率全球頂尖水產養殖專家執筆的專業書籍《Mullet and Its Aquaculture》、《Progress of Shrimp and Prawn Aquaculture in the World》、《COBIA AQUACULTURE: Research, Development and Commercial Production》；以及提供型態描述、完整分類文獻資料的甲殼類專業書籍《台灣鎧甲蝦類誌》、《台灣蟹類誌》、《台灣寄居蟹類誌》等。

教育與人文方面，海大也表示，提供介紹漁業文化與漁村文化的《來到漁玩》系列繪本及《漁村尋寶之旅》；休閒漁業與漁村的旅遊資訊《請問漁村怎麼玩》；以及由作家由廖鴻基編著的海洋文學作品《北方海岸的漁村故事》、《沒有掌聲的討海人》等著作。

海大 清華大學 科學

延伸閱讀

台北國際書展今登場 賴清德赴台大攤位買這3本書

2025台北國際書展／「數位主題館」讓8位作家、AI帶你玩創作！邀大家撰寫不存在的小說

台北國際書展29國參與 賴總統：投資自己穩賺不賠

賴清德訪台北國際書展…逛展1小時「投資自己穩賺不賠」 購入書單曝

相關新聞

台鐵票價平均漲幅下修至26.8％？ 董事長杜微開口了

台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史上新高，虧損原因包含票價凍漲30年，台鐵董事會明天將討論票價調漲案，先前台鐵董事長杜...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

彰化漢基醫院急診室搬家 春節連假證實提升急症處理效率

漢銘基督教醫院的急診室原位於彰化市雲長路，由於道路狹窄，不方便民眾及緊急救護車的通行，經院方日前起啟用全新裝修的急診室，...

日產量仍多 雞蛋產地價調回每台斤22.5元

春節前1月21日，國產雞蛋產地價從每台斤新台幣22.5元一次降4元至18.5元，春節連假結束，農業部今天表示，產業通報調...

日本醫療分級嚴格 無法直接衝急診？醫：台灣太方便了

藝人大S因感染流感併發肺炎身亡，引發醫療救治的討論，一名醫師在社群平台發文分享，「日本醫療分級很嚴格，無法直接到醫學中心...

中流感！營養師劉怡里提5招秘訣 跟著這樣吃好得快

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息傳回國內，許多民眾也擔憂自身免疫力不足以對抗病毒。若不幸中標流感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。