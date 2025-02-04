台北國際書展今登場 11大學攜手聯展提供千種學術著作

2025台北國際書展（TIBE）今日開展，國立台灣海洋大學今年與國立清華大學以「壯闊波瀾，學海啟航」為題，共同主辦大學出版社聯展，於D620展位展售11所大學近千種學術著作，並於6天中安排33場大師講座。

今年大學出版社聯展由中山大學、中央大學、中興大學、成功大學、政治大學、清華大學、台北藝術大學、台灣師範大學、台灣海洋大學等11所大學組成，各校皆具學術特色，展現文化、科技、歷史與藝術等多元領域的卓越成果。

海大表示，大學出版社聯展也提供購書優惠折扣，單本9折、3本85折、5本79折，另憑國內各級學校教職員及學生證不限本數79折，使用文化幣亦享不限本數全面79折。同時也結合博客來、誠品等網路書展全面79折優惠。

海大媒體公關暨出版中心為全台唯一以「海洋」為主軸的大學出版中心，海大指出，今年主打書為《乘風躍浪：定錨下一個海洋世代》，以31個行動方案提出未來海洋世代的發展願景。

此外，海大也與國家地理雜誌合作出版《海洋科學概論暨其時代議題－增修版》淺顯易懂解釋海洋科學原理；院士廖一久率全球頂尖水產養殖專家執筆的專業書籍《Mullet and Its Aquaculture》、《Progress of Shrimp and Prawn Aquaculture in the World》、《COBIA AQUACULTURE: Research, Development and Commercial Production》；以及提供型態描述、完整分類文獻資料的甲殼類專業書籍《台灣鎧甲蝦類誌》、《台灣蟹類誌》、《台灣寄居蟹類誌》等。

教育與人文方面，海大也表示，提供介紹漁業文化與漁村文化的《來到漁玩》系列繪本及《漁村尋寶之旅》；休閒漁業與漁村的旅遊資訊《請問漁村怎麼玩》；以及由作家由廖鴻基編著的海洋文學作品《北方海岸的漁村故事》、《沒有掌聲的討海人》等著作。