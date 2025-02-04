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寒流持續發威！清晨、夜間低溫9度 下波冷空氣恐更強

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周寒流或強烈大陸冷氣團交互影響之下，各地天氣依舊冷。聯合報系資料照
未來1周寒流或強烈大陸冷氣團交互影響之下，各地天氣依舊冷。聯合報系資料照

寒流持續影響，今晚至明天清晨各地依舊寒冷，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天上半天各地多雲到晴，但中部以北、宜蘭低溫仍下探9度，下午北東轉濕冷，周五晚間再有另波強烈冷氣團或寒流來襲，周日清晨及下周一清晨最冷，中部以北、宜花地區低溫僅9度，冷空氣強度有機會比這波強。

張竣堯說，今晚至明清晨（5日）仍持續受到寒流影響，雖強度逐漸減弱，但夜間、清晨仍寒冷，強度還是有冷氣團等級。明天上半天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。

明（5日）下半天水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，這樣的情況持續到周五白天，至於沒有下雨的地方，因水氣通過，多半屬於雲多的天氣狀況。

周五晚間至周六（7、8日）冷空氣南下，強度將達強烈冷氣團或寒流等級，降雨範圍縮小為桃園以北、東半部有局部短暫降雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周一（10日）白天冷空氣逐漸減弱，但迎風面的基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，大台北有零星短暫降雨；下周一、下周二環境轉乾，下周二僅剩東半部有零星短暫降雨。

溫度方面，張竣堯指出，今晚至明清晨中部以北、宜蘭普遍低溫9至12度，南部、花東約13至15度，今晚至明清晨偏冷，明天白天高溫北部、宜花16至18度，中南部、台東20至22度。

周三至周五（5至7日）中部以北、宜蘭低溫12至14度，冷空氣為大陸冷氣團等級，夜間、清晨偏冷，其他地區低溫約14至16度。

張竣堯表示，下波強烈冷氣團或寒流最冷時間點為「周日清晨及下周一清晨」，中部以北、宜花低溫僅9至11度，其他地區12、13度，寒冷情況與這波寒流相似，也有機會再更強。

至於降雪方面，張竣堯提及，周五前水氣偏多，今天至周四上午，中南部3000公尺以上高山有零星下雪機會，因雨區往北擴展，周三下午到周四，北部3000公尺以上高山有降雪可能，但周五之後下一波冷氣團降雪情況還需觀察，水氣可能沒這波充沛。

低溫 冷氣團 寒流

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