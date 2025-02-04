原民會書展主題「洋流記憶」 串起太平洋文化歷史

原民會今天在台北國際書展以「洋流記憶」為名，放眼太平洋地區原住民族起源歷史、文化傳承與延續；書展期間將安排講座，包括南島連結、社會制度、航海文化、南島及環境永續等主題。

原住民族委員會今天在台北國際書展舉行「洋流記憶－太平洋文化的交織與延續」書展開幕宣傳會，由原民會副主任委員鍾興華Calivat．Gadu主持，現場包含駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓、文化部代表，以及多名駐台使節、專家學者出席。

原民會發布新聞稿表示，自2018年起與文化部合作推動「南島文化選集翻譯計畫」，翻譯並出版大洋洲及東南亞國家文化、歷史與政策相關書籍，迄今已成功推出8本重要著作，為社會增添對南島民族文化及傳統智慧的理解。

鍾興華Calivat．Gadu表示，這次書展特別以過去出版成果為基礎，結合來自太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國珍貴文物展示，打造一場深具層次與視覺美感的文化盛宴。

鍾興華Calivat．Gadu說，書展有別以往敘述原住民族在台灣這塊土地的歷史脈絡與發展，以「洋流記憶」為名，放眼太平洋地區原住民族起源歷史、文化傳承與延續，希望帶領觀展者看見原住民族文化的深厚連結，並展現原住民族韌性與創造力。

原民會指出，書展期間安排5場講座，包括南島連結、社會制度、航海文化、南島永續及環境永續等主題，邀請多名專家學者及友邦駐台使節代表分享經驗與洞見，帶領觀展者深入探索原住民族文化與自然環境的深厚連結，透過文字、影像與對話多元呈現，期望引領更多人感受「洋流」所承載的文化記憶與傳統智慧。