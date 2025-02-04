台北國際書展人權展區 邀海苔熊李荃和主講沙龍

國家人權委員會今天說，參與2025年台北國際書展，以「平等與不歧視」為主軸展出近120本選書，另也邀攝影師余惟、諮商心理Podcaster海苔熊、大恆國際法律事務所所長李荃和等人主講人權沙龍，帶大眾感受人權意義。

國家人權委員會今天發布新聞稿表示，為響應聯合國通過消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）60週年，特別打造「字裡行間的信念」展區參與2025年台北國際書展，展期自2025年2月4日至2月9日在台北世貿一館登場。

人權會說，這次以「平等與不歧視」作為年度書展主軸，展出近120本的人權主題選書，期望透過閱讀見證無數人在捍衛人權道路上所付出的努力，啟發社會大眾更重視與守護人權。

人權會表示，這次展覽精選「女性權利」、「消除歧視」、「兒童權利」、「司法正義」、「自由平等」5大主題，透過爭取女性教育權利的馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、致力反對南非種族隔離政策的主教戴斯蒙屠圖（Desmond Tutu）、波蘭兒童人權之父柯札克（Janusz Korczak）、堅守美國法律公正審判的大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、捍衛菲律賓新聞自由的記者瑪麗亞．瑞薩（MariaRessa）等人權倡議者奮鬥歷程，帶大眾感受人權深刻意義。

人權會表示，除了展區設計，還有現場展示、行動圖書館、真人圖書館、多媒體影音放映等活動，促進社會大眾認識人權議題。此外，不僅邀請攝影師余惟、諮商心理Podcaster海苔熊、大恆國際法律事務所所長李荃和、紀錄片導演阮金紅及蔡崇隆等人創造人權沙龍的對話空間；更規劃展區扭蛋任務，期盼以各項豐富互動體驗，展現多元人權思維與價值。