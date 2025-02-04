大S流感病逝掀搶打潮 花蓮公費疫苗剩不到1千劑
藝人大S徐熙媛因流感重症病逝，各縣市出現搶打疫苗潮。花蓮縣衛生局統計，截至今天下午5時，公費流感疫苗剩793劑，兩天下來打了2280劑疫苗；而高端捐贈流感疫苗還剩下1030劑。
衛生局指出，去年底中央撥發9萬劑流感疫苗，後追加3千劑，縣府自購1萬5千劑供給學校教職員工施打，高端公司又捐贈1千7百劑給縣府，提供6個月以上縣民接種流感疫苗。
衛生局長朱家祥說，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，因此接種疫苗可有效降低感染與併發重症的風險，今天衛生局與特約醫療院所出現等候接種人潮。
衛生局呼籲，滿6個月以上且113年10月1日後尚未接種過流感疫苗的民眾，盡速攜帶健保卡，前往疫苗合約院所及衛生所接種流感疫苗，提升自身保護力，接種地點可到衛生局網站查詢。
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