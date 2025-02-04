等待保護力...醫推3種中藥材 疫苗接種後2周熬湯增免疫力

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲。不少民眾擔憂健康，導致國內出現流感疫苗搶打潮，不過疫苗接種後，至少約2周後才會產生保護力。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，可服用黃耆、板藍根、石斛熬煮成的湯藥，幫助增強免疫應答、緩解身體不適。

衛福部疾管署指出，接種流感、新冠疫苗後，至少約2周後才會產生保護力。林舜穀說，可服用由中藥材黃耆、板藍根、石斛熬煮成的湯藥，幫助身體增強免疫應答、減少不適反應，讓疫苗效果最大化。

一、黃耆補氣免疫湯：適合疫苗接種後，想強化免疫應答的人，幫助補氣固表、預防流感，可每周喝2至3次，疫苗施打後可連續喝3天。

‧食材（1至2人份）：黃耆15g、紅棗5顆（去籽）、枸杞10g、生薑3片、瘦肉150g（可用雞肉或豬肉）、水800ml。

‧製作方法：

1.將黃耆、紅棗、枸杞、生薑用溫水浸泡10分鐘，洗淨雜質。

2.瘦肉汆燙去血水後備用。

3.鍋內加水1000ml，放入所有食材，用電鍋燉煮熟透。

4.調味後即可飲用。

二、板藍根清熱抗病毒茶：適合感冒初期容易疲倦、喉嚨不適或經常接觸流感高風險環境的人，或想減少疫苗接種後的發炎反應，可每天喝1次，最多連續喝3天，不宜長期服用。

‧食材（1人份）：板藍根10g、菊花5g、薄荷葉3g、蜂蜜（調味用途，依個人喜好程度適量添加）、水500ml。

‧製作方法：

1.將板藍根、菊花、薄荷葉放入杯中，倒入500ml熱水。

2.浸泡15分鐘後濾渣，稍微放涼後可加入蜂蜜調味。

三、石斛滋養潤肺湯：適合經常乾咳、疫苗接種後容易喉嚨乾燥、需要提升呼吸道防護力的人，幫助潤肺護喉、增強粘膜免疫力、減少病毒入侵機會，可每周喝2至3次，喉嚨乾燥時可連續喝3天。

‧食材（1至2人份）：石斛10g、百合15g、麥冬10g、龍眼乾5顆、水800ml。

‧製作方法：

1.將石斛、百合、麥冬、龍眼乾洗淨後泡水10分鐘。

2.加入800ml水，用電鍋燉煮20分鐘。

3.可依個人口味加少許冰糖。

中藥材優點

一、黃耆：

1.促進免疫細胞活化，提高T細胞與B細胞功能，幫助身體更快適應疫苗

2.增加抗體產生，提高疫苗後的防護力，讓效果更持久

3.減少疲勞感，提升疫苗後的恢復速度

二、板藍根：

1.含有靛玉紅、靛藍等活性成分，幫助抑制病毒活性，減少感染風險。

2.調節免疫系統，降低疫苗後的不適，如發炎、喉嚨腫痛、疲倦感。

3.促進干擾素（IFN-α/β）產生，加強免疫細胞對抗病毒的能力。

四、石斛

1.富含多醣，可促進IgA分泌，增強呼吸道與腸道的局部免疫屏障。

2.具抗氧化、抗炎作用，減少疫苗後的自由基損害，加速恢復。

3.幫助調節體內水分，提升免疫細胞活力，預防疲倦與口乾。