未加入中央住院照護政策惹民怨 北市聯醫澄清曝中斷原因

衛福部2022年起試辦住院整合照護服務，盼減輕民眾照護負擔，雖然北市現有萬芳醫院等9家醫院參與，北市聯醫卻未加入，引發病人家屬不滿。聯醫表示，曾參與計畫1年8個月，後因照服員招募不易，未能即時參與，今年將再提申請。

北市現有9家醫院參加該計畫，6家醫學中心包含台大醫院、萬芳醫院、台北榮總、三軍總醫院、馬偕醫院、新光醫院，2家區域醫院為北醫、和信治癌中心醫院，1家地區醫院關渡醫院。

萬芳醫院護理部督導蘇慧娟表示，因為醫院地域性、近年高齡化關係，許多就醫民眾為年紀較長者，院方發現兩個狀況，一是年輕人要工作賺錢，須請一對一看護，但每日費用2000元至3000元，對家庭經濟是很大負擔，二是老老相顧但本身無足夠體力和能力照護，例如8旬家屬要照顧9旬病人，有時變成護理師要照顧兩位長者。

蘇慧娟也說，該計畫於2022年推動，前幾年為新冠疫情期間，不少民眾都知道減少到醫院探病、縮短家人留院陪伴時間等醫院感控機制，使得疫情後，許多病人並沒有家屬照顧，這些生活照護等工作全落在護理師身上。

她指出，萬芳醫院起初針對長者居多的內科病房去調查，詢問病人家屬是否願意參與、部分自費等，也得知需求量確實高，因此衛福部試辦計畫第一年就加入，盼能使病人及家屬受惠，後續也推展到外科病房。

蘇慧娟說，計畫推動後，除了能減輕家屬負擔及壓力，護理師提升照護品質，也讓病人獲得更完善的醫療服務，同時提升病人、護理師工作的滿意度。

北市聯醫表示，2022年即加入健保推動住院整合照護服務試辦計畫，聯醫也配合辦理至2023年8月，針對入住急性一般病床病人提供住院整合照護服務。2023年9月至2024年因照服員招募不易，未能即時參與。

聯醫說，為提供病人及家屬更多元化照護方案，多次協商照顧服務合約廠商同意配合提供，預計今年提出住院整合服務試辦計畫的申請。