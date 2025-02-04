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以為是感冒！5旬男得A流 新光醫院裝葉克膜搶回一命

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
蔡先生（左）因罹患A型流感，至今必須使用氧氣輔助呼吸，他與新光醫院醫務秘書黃建賢合影。圖／新光醫院提供
蔡先生（左）因罹患A型流感，至今必須使用氧氣輔助呼吸，他與新光醫院醫務秘書黃建賢合影。圖／新光醫院提供

藝人大S因流感併發肺炎病逝日本，引發民眾對流感疫情關注。新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，國內流感持續升溫，患有心肺方面慢性病患者，應接種流感疫苗，萬一出現症狀，建議盡快使用抗病毒藥物，才不會耽誤治療時間。

55歲蔡先生，平日身體健康，去年11月下旬發燒咳嗽，服用成藥後症狀緩解，還能出門露營，後續病情突然惡化，導致意識模糊，送醫後發現是A型流感併發肺炎、肺栓塞，因病困緊急，被送至加護病房插管、使用葉克膜，雖搶回一命，但肺部功能未完全恢復，出院後仍需使用氧氣輔助呼吸。

黃建賢表示，流感病毒引發重症，通常在短時間內會迅速惡化，H1N1與H3N2等型別，恐在2至5天內導致呼吸衰竭，民眾千萬不可輕忽流感危害；在重症病患的治療中，抗病毒藥物的使用劑量與療程都會有所調整，例如蔡先生的治療期間，抗病毒藥物的劑量加倍，並且持續使用10天，搭配其他藥物，如類固醇與抗凝血劑等，才成功挽回生命。

黃建賢指出，流感疫情正處高峰，預計將持續至元宵節後才可能慢慢趨緩，呼籲民眾盡快接種疫苗，以預防流感重症發生。

全台民眾搶打疫苗，昨天一天之內就打了4萬多劑，新光醫院與台灣東洋藥品公司，捐贈佐劑流感疫苗2千劑。院方指出，此類疫苗適合65歲以上成人接種，盼提升長者流感疫苗接種率。

流感疫苗 流感病毒 疫情

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