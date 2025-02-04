大S赴日病故...彰化縣門診量平日3倍 民代接打疫苗選服電話接到手軟

藝人大S赴日旅遊因罹患流感併發肺炎猝逝消息震驚各界，從昨晚起彰化縣醫療院所出現看診人龍，溪湖鎮有耳鼻喉科診所晚間門診才開始半小時就掛號逾100人，員林市統誠診所出現透過關係拜託「人情疫苗」，但流感公費疫苗真的用罄只剩自費疫苗。

國人多有過年期間不愛看病吃藥的傳統，覺得咳嗽、流鼻水、輕微發燒服用成藥先「壓一壓」，等過完年若未改善再看醫生，藝人大S罹患流感併發肺炎猝逝消息令民眾驚怕，已催出一大票感冒患者。

溪湖鎮多家內科、耳鼻喉科診所晚間門診門庭若市，從裡面排到外面，不惜吹冷風排隊掛號，因此晚間門診才開始半小時，掛號人數逾百人，是平日3倍。

衛福部彰化醫院擠滿上呼吸道感染求治病人，經統計昨（3日）門診快篩確診4名流感病人，21人注射流感疫苗，今快篩確診兩名流感病人，8人注射流感疫苗，截至今下午5點，彰化醫院已無公費流感疫苗。

要去日本旅遊的民眾更提擔心，紛紛到醫療院所要求注射疫苗，有些年輕人是被不放心的阿公阿嬤帶到診所注射疫苗。彰化縣議員凃俊任的哥哥凃俊仰是統誠診所院長，凃俊任從昨到今接到很多「選民服務」電話，要求他找哥哥提供「人情（流感公費）疫苗」，縣議員服務處人員電話接到手軟。

統誠診所院長凃俊仰表示，公費流感疫苗去年10月1日開打，到過年前已接種得差不多，所剩無幾，基層診所多無公費疫苗，只有自費可以施打。