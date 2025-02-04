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大S驟逝流感疫苗搶打潮現 中台灣燈會接種站恐取消

中央社／ 台中4日電

藝人大S因流感驟逝，引爆疫苗搶打潮。台中市衛生局統計，公費流感疫苗3日就打了1萬劑，目前剩餘2.2萬劑，原本預計在中台灣元宵燈會設站，衛生局將評估疫苗數量研擬是否設站。

大S因流感在日本驟逝，引發民眾關注，各地湧現施打公費流感疫苗人潮。台中市衛生局統計，台中市公費流感疫苗昨天單日就打了1萬劑，截至4日下午5時還剩下2.2萬劑。

大S流感病逝消息傳出後，各地湧現疫苗搶打潮，部分診所的公費流感疫苗今天已經用罄。小兒科診所院長施勝桓指出，昨、今天一早診所前出現施打疫苗的排隊人潮，接種人數是過年前的10倍，目前公費流感疫苗已用罄，只剩下自費流感疫苗以及衛生局疫苗預約平台的劑量。

衛生局表示，原本預計在2月8日開幕的中台灣燈會中設置疫苗接種站，但因民眾近來施打意願高，後續將評估剩餘疫苗數量，研議是否在燈會中設置接種站，若提早用罄，設置接種站的規劃可能會取消。

台灣燈會 流感疫苗 衛生局

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