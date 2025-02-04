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5日起水氣增轉濕冷 週末恐迎入冬第3波寒流

中央社／ 台北4日電

氣象署表示，這波寒流預估明天白天減弱，但由於水氣增多，因此感受仍偏濕冷；下一波冷空氣預估7日晚間南下，持續影響至10日清晨，強度與現在這波相近，有機會成為入冬以來第3波寒流。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚至明天上半天是乾冷空氣影響，明天下半天開始水氣漸增，北部、東半部有局部短暫雨，入夜後基隆北海岸、宜蘭山區可能會有較大雨勢；這波水氣預估持續至7日白天，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。

張竣堯表示，這波寒流預計影響至明天白天，但由於明天下半天起水氣增多，因此感受上回溫並不明顯，持續維持濕冷的天氣至7日白天；7日晚間起至8日，下一波冷空氣南下，預估強度可達強烈大陸冷氣團、甚至寒流等級，預估這波冷空氣會持續影響至10日清晨。

張竣堯指出，今晚至明天白天，彰化、南投以北等11縣市仍要留意局部10度以下低溫，南部、台東低溫約12至15度，各地近山區範圍會再低1、2度；明天至7日的夜晚清晨，中部以北仍偏冷，低溫約12至14度。

張竣堯提到，預估下一波冷空氣持續影響至10日清晨，目前觀察下一波冷空氣會呈先濕冷後乾冷的天氣型態，7、8日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，9日起轉乾。

張竣堯進一步說明，目前觀察下一波冷空氣最冷時間是在9日清晨，中部以北低溫約9至11度；10日白天氣溫逐漸回升，11日白天高溫普遍都會達到20度以上。

張竣堯表示，若是水氣及溫度能配合，今天至6日，3000公尺以上高山仍有機會飄雪；另外，明天基隆北海岸、東北部及東部沿海留意有長浪發生。

低溫 寒流

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