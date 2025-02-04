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他感冒吃藥3天沒改善 醫聽到「關鍵4句話」喊：快急診

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒感冒時如果出現四種症狀，一定要趕緊就醫，確認是否染上流感。 示意圖／ingimage
醫師提醒感冒時如果出現四種症狀，一定要趕緊就醫，確認是否染上流感。 示意圖／ingimage

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，消息震撼演藝圈，許多民眾看到新聞嚇得趕緊到醫療院所施打疫苗。新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書透露，有位朋友曾表示感冒吃了三天的藥卻沒改善，對方透露當時的身體狀況，白永嘉一聽立刻要求友人掛急診，果然驗出A型流感併發肺炎，讓他慶幸還好有及時治療，否則會更嚴重。

白永嘉在臉書上發文表示，當時友人告訴他自己非常疲倦燒退不下來完全吃不下呼吸很費力，他聽到這四句關鍵的話覺得不太妙，要求友人趕緊掛急診，果然驗出A型流感併發肺炎，住院好久才出院。朋友說當天其實要出差，白永嘉慶幸有及時就醫，要是真的出差沒去看診，一定會變得很嚴重。

白永嘉表示，流感重症症狀包括嚴重呼吸困難持續高燒超過3天意識混亂或極度疲勞持續胸痛或胸悶尿量減少與嚴重脫水。他說嚴重呼吸困難可能是肺炎或急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的表現，在老年人或慢性肺病患者中常見；意識混亂或極度疲勞可能是低氧血症或全身性感染造成；持續胸痛或胸悶與心肌炎、心臟衰竭或肺炎有關；尿量減少與嚴重脫水會導致腎功能受損，影響身體代謝功能。

白永嘉說自己也曾得過流感，當時覺得肌肉骨頭嚴重酸痛還有疲勞感，和感冒不一樣。他提醒大家當感冒出現非常疲倦、高燒不退、沒食慾、呼吸費力的時候，一定要趕緊就醫，不論任何年紀、孕婦、慢性病或是免疫力低下的人，就連健康的年輕人也一樣，「越早診斷出流感，使用抗病毒藥物，才不會錯過關鍵治療時機」。

大S 流感

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