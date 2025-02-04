大S流感逝 醫：孕婦也是高風險群接種可護新生兒

藝人大S徐熙媛流感併發肺炎病逝。醫師提醒，孕婦也是流感高風險族群，感染恐併發肺炎，甚至增加早產風險，孕婦接種能保護自己，甚至可間接保護無法施打疫苗的6個月內新生兒。

台中禾馨宜蘊生殖中心醫師吳兆昀今天透過新聞稿表示，其實懷孕女性更是流感重症、死亡高風險族群，因體內荷爾蒙變化，導致免疫力下降，感染流感後可能導致孕婦併發肺炎、心肌炎、腦炎等，增加胎兒流產、早產、死產風險。

吳兆昀提到，接種流感疫苗可以大幅降低孕婦感染流感的風險，懷孕期間接種流感疫苗，孕婦產生的抗體會透過胎盤傳遞給胎兒，讓新生兒在出生後的前幾個月也能受到保護，特別是嬰兒在滿6個月前無法接種流感疫苗。

除了孕婦外，吳兆昀也指出，哺乳期的媽媽可以接種流感疫苗，並於寶寶出生後哺育母乳，研究顯示，懷孕期間接種流感疫苗及出生後哺育母乳，可以減輕出生後6個月內嬰兒感染流感的嚴重症狀及減少感染風險。

針對備孕或進行試管療程的女性，吳兆昀建議提早接種流感疫苗，降低感染風險，避免在療程過程感染流感，影響受孕機率或懷孕結果。如不慎感染流感，務必及早就醫，經醫師評估後如有需要可使用抗病毒藥物，以防病情惡化。