高山積雪 玉管處提醒沒雪地裝備勿輕易長程縱走

玉山國家公園管理處今天提醒，園內、外山區積雪，氣溫極低，沒帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，不要輕易參加長程縱走登山行程，無電信訊號長程路線務必攜帶衛星通訊設備。

7人登山隊攀登南三段，隊中1名女子因腳踝扭傷等由直升機載下山，同行其餘成員也因「無雪地裝備」為由求救，同樣由直升機載下山，引發網友痛批。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天表示，玉山國家公園內、園區外，特別是山域事故不斷的南三段丹大東郡橫斷路線，山區都有積雪，氣溫極低，沒有帶雪地裝備、怕冷、體能不佳山友，請不要輕易參加長程縱走登山行程，避免救難人員疲於奔命。

玉管處透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，有山友1月25日在玉山群峰鹿山線因頭燈失效摸黑滑落，9名搜救人員夜間頂著攝氏零下寒風、溼滑積雪結冰步道，徒步冒險救援；1月26日南二段2人隊伍在觀高坪附近腳踝骨折，因天氣不佳直升機無法吊掛，10名搜救人員以人力背負徒步14.5公里完成救援。

玉管處指出，1月30日馬博拉斯橫斷烏拉孟斷崖1名山友墜谷，因天氣惡劣尚未尋獲；2月1日多尾蘭山下荖濃溪6人因降雨溪水暴漲受困，3日吊掛成功；2月1日荖濃溪谷往中之關6人因溪水暴漲受困，2日吊掛成功；昨天南二段2人隊伍，1人在塔芬谷山屋前失聯，搜救中。

玉管處表示，無電信訊號長程路線或其他探勘路線，請務必攜帶衛星通訊設備；行程如需渡溪，出發前及渡溪前都應查詢未來降雨情形，若有降雨及溪水暴漲可能，請務必具架繩渡溪能力，或建議取消行程。

玉管處表示，登山隊組成本質是一種羈絆與合作，行進間維持隊員在可溝通距離，尤其路跡不明路段，體力好、走得快成員，要等待體力不好、走得慢隊友，拖拖拉拉隊友也不要脫隊，隨時維持隊形。