快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

捷克文學國家隊現身書展 推薦11名當代傑出作家

中央社／ 台北4日電

台北國際書展今天開幕，捷克館特別向台灣讀者推薦11位當代傑出作家，其中「卡夫卡身後的生活」作者瑪格達連娜及書寫LGBT議題的馬勒克．托爾奇克也來台會書迷，並體驗台北生活。

捷克文化中心在書展特別推出「外在所缺乏的，內心尋覓不著」捷克當代小說選集，除了節錄作家作品，更收錄多幅捷克設計大獎得主插圖作品，所有作品都同步在書展現場展出。

來訪的作家之一、瑪格達連娜．普拉措娃（Magdalena Platzova）接受媒體聯訪表示，這是她第1次來到台灣，過去她曾到過印度，但兩者十分不同，她也曾讀過很多中國文化相關的書，但在台灣的這2天讓她充分感受到這裡的文化、靈性與價值，她甚至還拜訪了一間廟宇，「沒有人追著我，或把我趕出去，我只是站在那裡觀察，而身邊的人看來都很放鬆、友善。」

瑪格達連娜的作品「卡夫卡身後的生活」描述卡夫卡的未婚妻菲莉絲．鮑爾（Felice Bauer）傳奇的一生，她與卡夫卡曾兩度論及婚嫁，卻從未結成婚，後來移居美國，卡夫卡曾寫了數百封信給菲莉絲。

瑪格達連娜為了這部作品，多次探尋這位傳奇女性的足跡，包括特拉維夫、洛杉磯等地，瑪格達連娜表示，這雖然是一部小說，但裡面交織著歷史及文學，她關注的不僅是這兩者，還包括移民的足跡與顛沛流離的心境，這些人又是如何在異鄉自處。

另一位作家馬勒克．托爾奇克（Marek Torcik）的作品「你打破記憶」，得到捷克最重要的馬格內西亞文學獎與日奧登文學獎，透過故事主角回憶自身因同性戀身分而遭受欺壓的歷程，以及和家人、戀人之間的關係。

馬勒克．托爾奇克受訪時表示，文學不外乎人性的體驗，這種體驗可以跨越國家與文化疆界，「書中探討很多不一樣的人，但我相信透過文學可以異中求同，只要能從人性出發，這些故事都能感動人心。」

捷克經濟文化辦事處代表大衛．斯坦克（DavidSteinke）致詞表示，15年前一股對捷克文學的熱潮席捲台灣，而文學與藝術的美妙之處在於它們不斷發展，「我們珍視過去的經典，也需要時時回顧，但同時也不能缺少新鮮的視角。」

捷克 文學

延伸閱讀

「A編工事中」書展發抗議預算布條 盼喚起民眾關注

2025台北國際書展登場！「閱讀異世界」7大展區公開，入場券直接折抵消費

2025台北國際書展／2月4日開展！義大利主題國閃亮登場

全台首位！捷克理工大學頒授台科大陳伯奇榮譽博士 肯定半導體貢獻

相關新聞

他感冒吃藥3天沒改善 醫聽到「關鍵4句話」喊：快急診

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，消息震撼演藝圈，許多民眾看到新聞嚇得趕緊到醫療院所施打疫苗。

大S赴日病故...彰化縣門診量平日3倍 民代接打疫苗選服電話接到手軟

藝人大S赴日旅遊因罹患流感併發肺炎猝逝消息震驚各界，從昨晚起彰化縣醫療院所出現看診人龍，溪湖鎮有耳鼻喉科診所晚間門診才開...

連27摃！威力彩頭獎狂飆8.1億元 7碼幸運獎號出爐

威力彩第114010期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、36、15、31、07、04，第二區中獎號碼為06號

大S流感病逝掀搶打潮 花蓮公費疫苗剩不到1千劑

藝人大S徐熙媛因流感重症病逝，各縣市出現搶打疫苗潮。花蓮縣衛生局統計，截至今天下午5時，公費流感疫苗剩793劑，兩天下來...

等待保護力...醫推3種中藥材 疫苗接種後2周熬湯增免疫力

知名女星大S（徐熙媛）流感併發肺炎猝逝，享年48歲。不少民眾擔憂健康，導致國內出現流感疫苗搶打潮，不過疫苗接種後，至少約...

未加入中央住院照護政策惹民怨 北市聯醫澄清曝中斷原因

衛福部2022年起試辦住院整合照護服務，盼減輕民眾照護負擔，雖然北市現有萬芳醫院等9家醫院參與，北市聯醫卻未加入，引發病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。