買刮刮樂228萬沒中！竹北吊車大王發願「捐一半」 大樂透真中100萬

「竹北吊車大王」胡漢龑過年時買60本刮刮樂做公益，但卻通通都沒大獎，當時他發下豪語如果中頭彩及二獎，一定捐一半做公益，果然昨晚接到大樂透中100萬的喜訊。不過傻眼的是，扣掉稅金與另名中獎人平分只剩40多萬，讓他直呼超扯。

啟德機械起重公司董事長胡漢龑，因常做公益及無償出動吊車救援重大案件獲得媒體關注，今年他在粉專「啟德機械起重工程-股公司」發文指出，過年期間帶著媽媽買了60本刮刮樂，每本要價3萬8000元，60本就是228萬元，但刮出的最高獎項只有5000元，「通通都沒大獎」。

「真的是超扯、超扯！」胡漢龑說，加上他買了將近90萬的539、大樂透、威力彩，最高獎項也只有4000元，當下他也發豪語表示，如果中頭彩及二獎，一定會捐一半做公益，絕對不會暗槓的。

未料豪語一出，胡漢龑昨天晚上就接到湖口某彩券行老闆來電，表示他中了100萬加碼獎金。胡漢龑今天一早興高采烈去領獎，現場核對號碼後「真的中了100萬加碼獎金」。