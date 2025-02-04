「A編工事中」書展發抗議預算布條 盼喚起民眾關注

2025台北國際書展首日開跑，出版編輯粉專「A編工事中」力挺文化產業，在書展發放不滿立法院凍刪預算布條，希望喚起更多人關注。

「A編工事中」於書展期間在前衛出版社攤位前免費發送兩大箱「文化不要飯，藍白book要翻」布條，對先前藍白政黨大幅刪減中央政府114年度總預算、甚至有立法委員稱文化界像「要飯」表達不滿。

下午2點開放領取布條後，陸續有人潮聚集，有逛書展的學生看到粉專訊息後特別繞來，透露有關注預算審查，希望盡一份力；從事性別政策相關工作的民眾則認為這次刪減不合理，想把布條綁在袋上做小小社會倡議；不少出版同業也到場力挺，要帶回布條分送友人。

「A編工事中」告訴中央社記者，製作布條契機是希望讓大眾意識到這次預算凍刪對文化產業影響性，更點出這次預算問題，暴露立法委員對文化體制的不理解，不知道預算是用於扶植文化的哪些面向，扼殺了成長中的產業。

「A編工事中」舉台灣漫畫為例，若沒有補助與扶植，業界很難在短時間內做出相當數量作品，更何況目前台漫已達到一定水準，獲得國外不少獎項，國內讀者卻較少關注到，「當大家覺得沒看到、沒感覺，就會認為這個預算用在沒用的地方。」

「A編工事中」表示，前陣子出版的「小王子台語版」就鼓舞了很多台語、客語翻譯更願意嘗試，「補助不會全部都中，但只要中了幾個很厲害的個案，就會像一個支點，撬動這個產業的改變」。

他坦言文化比起剛性需求，是親近卻更難被體會的領域，又常被抱怨做不出比擬韓國「魷魚遊戲」影集、日本「鬼滅之刃」漫畫的作品，但日韓是長期用國家的力量發展出這樣的規格，「這很像『吃米不知米價』，我們對文化不夠重視，卻又希望能像其他國家一樣端出同等級作品，只能一步步撬動大家對這個議題的感受」。